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Таїланд може змінити правила перебування туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Таїланд може змінити правила перебування туристів
У Таїланді вважають, що 60-денний період перебування для туристів це занадто багато
фото: iStock.com / itsskin

У Таїланді пропонують скоротити термін безвізу для туристів удвічі

Керівники асоціацій туристичних компаній та готелів Таїланду вважають, що два місяці безвізу для туристів – це забагато. І пропонують скоротити цей період удвічі – до 30 днів. Питання обговорювали сьогодні у Бангкоку на спільному засіданні об'єднань тайських турагентів (ATTA) та готелів (THA). Учасники висловили серйозне занепокоєння поведінкою деяких іноземців і тим, як це впливає на місцевих.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nation Thailand.

Оскільки безвізовий режим, який діє для представників 93 країн, приносить країні суттєві доходи, скасовувати його ніхто не збирається, але внести корективи необхідно, вважають представники тайської сфери гостинності. За підрахунками АТТА, середньостатистичний турист перебуває в королівстві не більше ніж 20 днів, максимум 30. «Тому 60-денний період – це надто багато», – заявив президент асоціації Сісдівачр Чівараттанапорн.

У THA відзначають, що середнє перебування в готелі становить близько 15 днів, а туристи, які приїжджають на тривалий термін, зазвичай вибирають дешевші апартаменти, кондомініуми і вілли. Всі ці гроші проходять повз турбізнес. Готелі вважають, що скорочення періоду безвізового режиму допоможе підвищити заповнюваність готелів.

Окреме питання – дотримання туристами законів Таїланду: місцевим жителям не подобається, коли іноземці заявляють, ніби можуть витворювати в Таїланді будь-що, бо мають гроші. І тим більше вони незадоволені, коли приїжджі справді роблять, що хочуть, ігноруючи місцеві звичаї та правила поведінки.

Представники тургалузі пропонують уряду країни розробити особливі умови видачі віз для тих, хто хоче провести в Таїланді більше місяця, а звичайним туристам не дозволятиме порушувати місцеві закони.

Нагадаємо, французький турист у Таїланді проїхав майже тисячу кілометрів у протилежному напрямку через мовний бар’єр. 

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Теги: туризм відпочинок правила іноземці безвізовий режим

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