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У Таїланді зафіксовано перший в Азії випадок нового штаму мавпячої віспи

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Таїланді зафіксовано перший в Азії випадок нового штаму мавпячої віспи
Новий небезпечний штам вірусу mpox Clade Ib вбив понад 500 людей у ​​Демократичній Республіці Конго
ілюстративне фото: Depositphotos

Влада помістила під карантин 43 людей, які мали тісний контакт з пацієнтом

Таїланд став першою країною в Азії, де виявили новий небезпечний штам Clade Ib вірусу mpox (мавпячої віспи), який поширюється кранами і регіонами світу після спалаху захворюваності в Африці. Про це повідомляє Bangkok Post.

За даними Міністерства охорони здоров’я Таїланду, пацієнтом, чий тест на штам Clade Ib виявився позитивним, є 66-річний європеєць, який прибув до Бангкока минулого тижня з Африки, котрого госпіталізували з симптомами мавпячої віспи 15 серпня.

Медики також встановили 43 осіб, які близько контактували з хворим, і на 21 день помістили їх під нагляд. Якщо впродовж цього періоду у когось із них з’явиться лихоманка, висип чи збільшаться лімфатичні вузли, таку людину госпіталізують до лікарні.

Таїланд, який залежить від туризму, посилив заходи спостереження та перевірки на всіх пунктах в’їзду у країну та зобов’язав усіх мандрівників із 42-х країн, де зафіксовано спалах мавпячої віспи, перед поїздкою до Таїланду реєструватися в спеціальному онлайн-додатку МОЗ та проходити медичне обстеження після прибуття.

Новий небезпечний штам вірусу mpox Clade Ib поширюється в кількох африканських країнах і, як повідомляється, вбив понад 500 людей у ​​Демократичній Республіці Конго.

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Теги: карантин мавпяча віспа хвороба Таїланд

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