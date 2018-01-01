У центрі Багдада стався теракт: десятки жертв і поранених

У столиці Іраку вбито щонайменше 16 людей та 65 осіб поранено

У понеділок, 15 січня, вранці у центрі Багдада - столиці Іраку - терорист-смертник вчинив вибух, в результаті чого загинуло щонайменше 16 осіб, поранення отримали 65 осіб. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ Іраку. «Міністерство внутрішніх справ Іраку заявило, що в понеділок в центрі Багдада