У центрі Багдада стався теракт: десятки жертв і поранених
- Сьогодні, 10:04
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Фото: Reuters
Місце теракту в Багдаді
У столиці Іраку вбито щонайменше 16 людей та 65 осіб поранено
У понеділок, 15 січня, вранці у центрі Багдада - столиці Іраку - терорист-смертник вчинив вибух, в результаті чого загинуло щонайменше 16 осіб, поранення отримали 65 осіб.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ Іраку.
«Міністерство внутрішніх справ Іраку заявило, що в понеділок в центрі Багдада було вбито щонайменше 16 людей та 65 осіб поранено», - йдеться у повідомленні.
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Кількість жертв може зрости, зазначили у відомстві.
Деталі інциденту з'ясовуються.
Як повідомлялося, 13 січня у Багдаді терорист-смертник підірвався біля поліцейського пункту, в результаті чого загинуло вісім осіб, щонайменше десять людей отримали поранення.