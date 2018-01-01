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    У центрі Багдада стався теракт: десятки жертв і поранених

    У столиці Іраку вбито щонайменше 16 людей та 65 осіб поранено
    У понеділок, 15 січня, вранці у центрі Багдада - столиці Іраку - терорист-смертник вчинив вибух, в результаті чого загинуло щонайменше 16 осіб, поранення отримали 65 осіб. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ Іраку.  «Міністерство внутрішніх справ Іраку заявило, що в понеділок в центрі Багдада
    • Сьогодні, 10:04
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    Місце теракту в Багдаді
    Фото: Reuters
    Місце теракту в Багдаді

    У столиці Іраку вбито щонайменше 16 людей та 65 осіб поранено

    У понеділок, 15 січня, вранці у центрі Багдада - столиці Іраку - терорист-смертник вчинив вибух, в результаті чого загинуло щонайменше 16 осіб, поранення отримали 65 осіб.

    Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ Іраку. 

    «Міністерство внутрішніх справ Іраку заявило, що в понеділок в центрі Багдада було вбито щонайменше 16 людей та 65 осіб поранено», - йдеться у повідомленні.

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    Кількість жертв може зрости, зазначили у відомстві.

    Деталі інциденту з'ясовуються.

    Як повідомлялося, 13 січня у Багдаді терорист-смертник підірвався біля поліцейського пункту, в результаті чого загинуло вісім осіб, щонайменше десять людей отримали поранення. 

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