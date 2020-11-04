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    У світі

    У справі про теракт у Відні затримали росіян

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    Стрілянина в австрійській столиці почалася ввечері 2 листопада - У справі про теракт у Відні затримали росіян
    Стрілянина в австрійській столиці почалася ввечері 2 листопада

    У справі про теракт у Відні було 18 обшуків і 14 затриманих

    У справі про теракт у Відні затримали 14 осіб. Серед них громадяни Бангладеш, Північої Македонії, Туреччини, Австрії і Росії.

    Про це пише російське агентство ТАСС.

    «Як відомо, було 18 обшуків і 14 затриманих. Їх вік від 18 до 26 років, різного громадянства. У деяких є подвійне громадянство. Йдеться про Бангладеш, [Північну] Македонію, Туреччину, Російської Федерації, австрійське громадянство», - повідомив начальник поліції Відня Герхард Пюрстль.

    Як повідомлялося, в Австрії оголосили триденну жалобу через теракт у Відні.

    Нагадаємо, теракт у Відні здійснив 20-річний прихильник «Ісламської держави».

    2 листопада у Відні група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

    За словами очевидців, зловмисник відкрив вогонь з рушниці, також було чутно вибухи. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту. Терорист був застрелений, ще чотири були затримані. 

    У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів. Внаслідок теракту загинуло п'ять людей, 15 осіб отримали поранення.

    теракт Бангладеш громадянство
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