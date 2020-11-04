У справі про теракт у Відні затримали росіян

У справі про теракт у Відні було 18 обшуків і 14 затриманих

У справі про теракт у Відні затримали 14 осіб. Серед них громадяни Бангладеш, Північої Македонії, Туреччини, Австрії і Росії.

Про це пише російське агентство ТАСС.

«Як відомо, було 18 обшуків і 14 затриманих. Їх вік від 18 до 26 років, різного громадянства. У деяких є подвійне громадянство. Йдеться про Бангладеш, [Північну] Македонію, Туреччину, Російської Федерації, австрійське громадянство», - повідомив начальник поліції Відня Герхард Пюрстль.

Як повідомлялося, в Австрії оголосили триденну жалобу через теракт у Відні.

Нагадаємо, теракт у Відні здійснив 20-річний прихильник «Ісламської держави».

2 листопада у Відні група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

За словами очевидців, зловмисник відкрив вогонь з рушниці, також було чутно вибухи. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту. Терорист був застрелений, ще чотири були затримані.

У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів. Внаслідок теракту загинуло п'ять людей, 15 осіб отримали поранення.