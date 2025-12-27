Генерали доповіли Путіну про захоплення Мирнограда та Гуляйполя

Російські військові заявляють про нібито «пришвидшене просування» на Слов'янськ

Російські генерали доповіли диктатору Володимиру Путіну про нібито захоплення Мирнограда на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області. Як інформує «Главком», про це пишуть російські пропагандистські медіа.

За їхніми даними, Путін провів нараду щодо ситуації в зоні спеціальної воєнної операції в одному з пунктів управління Об'єднаного угруповання військ. Він заслухав доповідь начальника Генерального штабу Збройних сил Валерія Герасимова. Командувачі угрупованнями військ «Центр» і «Схід», а також командири з'єднань доповіли про хід виконання бойових завдань.

🤡Путіну у військовій фуфайці доповіли про захоплення Мирнограда Донецької області та Гуляйполя Запорізької області



Також російські військові заявляють про нібито «пришвидшене просування» на Слов'янськ, прорив оборони ЗСУ на Запоріжжі та просуванні там на 7 км вглиб.… pic.twitter.com/zxbBcT1EyN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 27, 2025

Нагадаємо, компетентні органи розпочали детальну перевірку інформації щодо можливого захоплення російськими окупантами командно-спостережного пункту одного з українських підрозділів у Гуляйполі.

Раніше російський диктатор Путін на закритій зустрічі з найбільшими бізнесменами РФ заявив, що Москва на переговорах зі Сполученими Штатами продовжує вимагати передачі їй усієї території Донбасу.