Російська пропаганда показала Януковича: у Віктора Федоровича нові зуби

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Російська пропаганда показала Януковича: у Віктора Федоровича нові зуби
Янукович зʼявився на публіці з косметичними змінами
скріншот з відео російських ЗМІ

Колишній президент-втікач долучився до кампанії звинувачення Європи в «роботі проти України»

Експрезидент-втікач Віктор Янукович вперше за тривалий час зʼявився в публічному просторі. Він заявив, що начебто цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням російській пропагандистські ЗМІ.

Янукович долучився до кампанії звинувачення Європи у «роботі проти України». У коментарі прокремлівському медіа політик заявив, що ніби хотів, аби Україна вступила в ЄС та «рухав цей процес вперед». Однак, за його словами, європейські партнери під час переговорів «поводилися некоректно» та «були зарозумілими».

Водночас колишній президент стверджує, що завжди був проти вступу України до НАТО. За його словами, вступ до Альянсу став би «катастрофою для України» та «прямою дорогою до громадянської війни».

Варто зазначити, що Янукович зʼявився на публіці з певними косметичними змінами. Зокрема, з новими зубами.

Російська пропаганда показала Януковича: у Віктора Федоровича нові зуби фото 1

Нагадаємо, колишній президент-утікач Віктор Янукович отримав другий вирок в українському суді. 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

Прокурори у суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та представниками РФ, повітряним шляхом незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб з-поміж близького оточення та військовослужбовців УДО.

Зауважимо, що після втечі Віктора Януковича з України у 2014 році правоохоронні органи відкрили проти нього близько десяти кримінальних проваджень. Він фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями «Межигір'я» і «Сухолуччя», фальсифікацію голосувань за «диктаторські закони», злочини проти учасників Майдану, а також численні тяжкі економічні правопорушення та отримання хабаря, замаскованого під гонорар за книжки.

2021 року Верховний суд України залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду президента-утікача Віктора Януковича – 13 років позбавлення волі.

До слова, Янукович наразі перебуває в Московській області РФ.

Віктор Янукович євроінтеграція Європейський союз

