У Росії атаковано Сизранський НПЗ

Сизранський НПЗ у Самарській області неодноразово зазнавав атак українських безпілотників

У ніч на 28 грудня безпілотники атакували Самарську область у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Під удар потрапило місто Сизрань, у якому знаходиться нафтопереробний завод. Офіційного пітвердження ураження Сизранського НПЗ наразі немає.

Відомо, що неодноразово зазнавав атак українських безпілотників, що призводило до тимчасових зупинок роботи та пошкоджень ключових установок, таких як АВТ-6, знижуючи його виробничу потужність.

Сизранський НПЗ - великий нафтопереробний завод у Самарській області, що входить до структури «Роснефти», що виробляє паливо (бензин, дизель), авіагас, бітум для потреб Росії, включаючи армію.

Крім того, ймовірно, у Сизрані було уражено дві підстанції. Місцеві повідомляють про проблеми зі світлом.

Як відомо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську.

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк.

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Крім того, вночі 26 листопада безпілотники атакували Чебоксари, столицю Чуваської Республіки в Російській Федерації.

У Чебоксарах пролунали потужні вибухи, після яких з'явилося задимлення та пожежа. Ймовірно, було влучання у ВНІІР, який є основним виробником антен «Комета», що активно використовуються на безпілотниках Росії.