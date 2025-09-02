«Записав звернення, щоб показати нові зуби»: мережа вибухнула мемами про Януковича

Янукович вперше за довгий час зʼявився на публіці з певними косметичними змінами

Експрезидент-втікач Віктор Янукович вперше за тривалий час зʼявився в публічному просторі та опинився в центрі уваги через новий імідж, зокрема через нову «голівудську» посмішку. Українці не вслухались у слова втікача Януковича, а одразу пішли робити меми з його оновленою посмішкою.

«Главком» зібрав добірку мемів на тему нових зубів Віктора Януковича.

Як відомо, у своїй першій за довгий час заяві, Янукович сказав, що начебто цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом.

Янукович долучився до кампанії звинувачення Європи у «роботі проти України». У коментарі прокремлівському медіа політик заявив, що ніби хотів, аби Україна вступила в ЄС та «рухав цей процес вперед». Однак, за його словами, європейські партнери під час переговорів «поводилися некоректно» та «були зарозумілими».