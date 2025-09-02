Головна Світ Політика
search button user button menu button

Аналітики ISW пояснили, навіщо Кремль поширив звернення Януковича

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Аналітики ISW пояснили, навіщо Кремль поширив звернення Януковича
Янукович вперше за тривалий час зʼявився в публічному просторі
фото: скриншот з відео

Останній раз експрезидент-втікач з'являвся в ЗМІ в липні 2022 року, коли закликав українців здатися Росії

Кремль, ймовірно, приурочив публікацію відеозвернення експрезидента-втікача Віктора Януковича до виступу Володимира Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва, щоб надати легітимності вимозі російському диктатору про зміну режиму в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

1 вересня російські пропагандистські видання опублікували відеозвернення Януковича, в якому він стверджував, що під час свого президентства нібито працював над зближенням України з ЄС. Експрезидент звинуватив партнерів України по ЄС у «неправильній» поведінці під час переговорів та розкритикував Союз за нерозуміння складнощів економічної ситуації в країні.  Янукович також заявив, що завжди виступав проти членства України в НАТО, яке, на його думку, стало б «катастрофою» і «прямим шляхом до громадянської війни».

Останній раз експрезидент-втікач з'являвся в ЗМІ в липні 2022 року, коли закликав українців здатися Росії. Час зйомки відеозвернення Януковича невідомий, але він розпочав його із заяви, що Путін «абсолютно правий» – очевидно, у відповідь на висловлювання диктатора про Україну на саміті ШОС, що вказує на те, що це, ймовірно, була спланована інформаційна акція.

Аналітики наголошують, що публікація відео Януковича в російських державних ЗМІ, ймовірно, була навмисно приурочена до висловлювань Путіна. Кремль, можливо, створює умови для того, щоб стверджувати, що експрезидент є законним лідером України, а не президент України Володимир Зеленський. «Однак такі твердження є неправдивими, оскільки Янукович самовільно втік з України після Революції Гідності, а Україна з того часу провела кілька демократичних виборів», – підкреслює ISW.

«Вимоги Путіна щодо зміни режиму в його промові в ШОС не є новими, а скоріше повторенням його довоєнних вимог, яких він дотримувався протягом війни. Путін згадав про нібито «державний переворот» як у своїй статті «Про історичну єдність росіян і українців» 2021 року, так і в промові, з якою він розпочав повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

Янукович також був у Білорусі в березні 2022 року, можливо, в рамках зусиль Кремля про відновлення його на посаді президента України. Повторення Путіним цієї ж вимоги демонструє, як небажання Путіна відмовитися від своїх початкових воєнних цілей є ключовим фактором, що сприяє відсутності прогресу в досягненні миру з часу американсько-російського саміту на Алясці в серпні 2025 року», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, експрезидент-втікач Віктор Янукович вперше за тривалий час зʼявився в публічному просторі та опинився в центрі уваги через новий імідж, зокрема через нову «голівудську» посмішку. Українці не вслухались у слова втікача Януковича, а одразу пішли робити меми з його оновленою посмішкою. «Главком» зібрав добірку мемів на тему нових зубів Віктора Януковича.

Як відомо, у своїй першій за довгий час заяві, Янукович сказав, що начебто цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом. Янукович долучився до кампанії звинувачення Європи у «роботі проти України».

Читайте також:

Теги: росія Віктор Янукович ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ у західній частині вклинення противника активно атакують у напрямку Кіндратівка – Костянтинівка та Андріївка – Золотарівський заповідник
Битва за Сумщину: які перспективи у ЗСУ
4 серпня, 15:50
Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Путін скористався візитом на Аляску, щоб знову озвучити старий кремлівський тезис про «спільне коріння» Росії та України
ISW: на саміті з Трампом Путін довів, що не бажає миру з Україною
17 серпня, 03:15
За словами Віткоффа, Путін «пішов на деякі поступки» щодо п’яти регіонів України
Віткофф розповів про домовленості Трампа та Путіна на Алясці
17 серпня, 17:34
Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ викрила шпигуна в лавах «Укрзалізниці» на Харківщині
22 серпня, 14:51
На ділянці магістрального нафтопроводу «Рязань-Москва» розпочалася сильна пожежа
У Рязанській області вибухнув трубопровід, який постачав нафтопродукти до Москви – ЗМІ
27 серпня, 13:11
Попит на білоруські нафтопродукти в РФ у другій половині серпня зріс
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни
25 серпня, 17:37
Російський диктатор зустрівся з головою КНР
Саміт в Китаї: Путін зустрівся з Сі, Пєсков зробив першу заяву
31 серпня, 14:29
Моді розмістив фотографії спілкування в кулуарах з Путіним і головою КНР
Моді похизувався дружніми обіймами з Путіним (фото)
Вчора, 06:57

Політика

Аналітики ISW пояснили, навіщо Кремль поширив звернення Януковича
Аналітики ISW пояснили, навіщо Кремль поширив звернення Януковича
Білий дім анонсував звернення Трампа, який вже кілька днів не з'являвся на публіці
Білий дім анонсував звернення Трампа, який вже кілька днів не з'являвся на публіці
Одна з країн ЄС відмовилась надати Україні військові гарантії безпеки
Одна з країн ЄС відмовилась надати Україні військові гарантії безпеки
У Криму їх теж «не було»: Болгарія сумнівається у версії Росії про літак глави Єврокомісії
У Криму їх теж «не було»: Болгарія сумнівається у версії Росії про літак глави Єврокомісії
Flightradar24: літак з президенткою Єврокомісії отримував хороший сигнал GPS увесь політ
Flightradar24: літак з президенткою Єврокомісії отримував хороший сигнал GPS увесь політ
Несправність літака глави Єврокомісії: Кремль прокоментував звинувачення
Несправність літака глави Єврокомісії: Кремль прокоментував звинувачення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
26K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
16K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
13K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
7800
Аналітики проаналізували нову пропаганду Кремля щодо Заходу

Новини

Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua