Аналітики ISW пояснили, навіщо Кремль поширив звернення Януковича

Кремль, ймовірно, приурочив публікацію відеозвернення експрезидента-втікача Віктора Януковича до виступу Володимира Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва, щоб надати легітимності вимозі російському диктатору про зміну режиму в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

1 вересня російські пропагандистські видання опублікували відеозвернення Януковича, в якому він стверджував, що під час свого президентства нібито працював над зближенням України з ЄС. Експрезидент звинуватив партнерів України по ЄС у «неправильній» поведінці під час переговорів та розкритикував Союз за нерозуміння складнощів економічної ситуації в країні. Янукович також заявив, що завжди виступав проти членства України в НАТО, яке, на його думку, стало б «катастрофою» і «прямим шляхом до громадянської війни».

Останній раз експрезидент-втікач з'являвся в ЗМІ в липні 2022 року, коли закликав українців здатися Росії. Час зйомки відеозвернення Януковича невідомий, але він розпочав його із заяви, що Путін «абсолютно правий» – очевидно, у відповідь на висловлювання диктатора про Україну на саміті ШОС, що вказує на те, що це, ймовірно, була спланована інформаційна акція.

Аналітики наголошують, що публікація відео Януковича в російських державних ЗМІ, ймовірно, була навмисно приурочена до висловлювань Путіна. Кремль, можливо, створює умови для того, щоб стверджувати, що експрезидент є законним лідером України, а не президент України Володимир Зеленський. «Однак такі твердження є неправдивими, оскільки Янукович самовільно втік з України після Революції Гідності, а Україна з того часу провела кілька демократичних виборів», – підкреслює ISW.

«Вимоги Путіна щодо зміни режиму в його промові в ШОС не є новими, а скоріше повторенням його довоєнних вимог, яких він дотримувався протягом війни. Путін згадав про нібито «державний переворот» як у своїй статті «Про історичну єдність росіян і українців» 2021 року, так і в промові, з якою він розпочав повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

Янукович також був у Білорусі в березні 2022 року, можливо, в рамках зусиль Кремля про відновлення його на посаді президента України. Повторення Путіним цієї ж вимоги демонструє, як небажання Путіна відмовитися від своїх початкових воєнних цілей є ключовим фактором, що сприяє відсутності прогресу в досягненні миру з часу американсько-російського саміту на Алясці в серпні 2025 року», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, експрезидент-втікач Віктор Янукович вперше за тривалий час зʼявився в публічному просторі та опинився в центрі уваги через новий імідж, зокрема через нову «голівудську» посмішку. Українці не вслухались у слова втікача Януковича, а одразу пішли робити меми з його оновленою посмішкою. «Главком» зібрав добірку мемів на тему нових зубів Віктора Януковича.

Як відомо, у своїй першій за довгий час заяві, Янукович сказав, що начебто цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом. Янукович долучився до кампанії звинувачення Європи у «роботі проти України».