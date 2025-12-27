Головна Світ Соціум
У Чехії родина придбала дітям на Різдво кенгуру: як повів себе незвичний подарунок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Чехії родина придбала дітям на Різдво кенгуру: як повів себе незвичний подарунок
Кенгуру, якого рятувальники ловили в Чехії на Різдво
фото: Novinky

Тварина втекла, її ловили пожежники та ветеринар

У Злінському краї Чехії пожежники майже годину ловили дитинча кенгуру, якого родина придбала як різдвяний подарунок для дітей. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Novinky.

Родина із селища Гуштеновіце вирішила на Різдво подарувати своїм дітям дитинча кенгуру. Однак саме 25 грудня тварина втекла з їхнього саду. Після цього власники в соціальних мережах попросили про допомогу в пошуках.

У Чехії родина придбала дітям на Різдво кенгуру: як повів себе незвичний подарунок фото 1

Їхнє прохання згодом поширили й на Facebook-сторінці громади селища. Там розповіли, що тварина має зріст 80 сантиметрів, важить 18 кілограмів, і не є небезпечною.

Пожежники виїхали на пошуки кенгуру вранці 26 грудня. Тварина загрожувала й безпеці дорожнього руху в Гуштеновіцах. Разом із рятувальниками також був присутній ветеринар.

«Пожежники спробували зловити тварину в сітку, але з першого разу їм це не вдалося. Друга спроба була успішною, і кенгуру було передано власниці. Весь вилов тривав приблизно три чверті години», – розповів речник пожежників Злінського краю.

Згодом про те, що кенгуру вдалось зловити, повідомила й на Facebook-сторінці громади селища.

У Чехії родина придбала дітям на Різдво кенгуру: як повів себе незвичний подарунок фото 2

Novinky зазначає, що це не перший випадок втечі кенгуру в Чехії. За два дні до Різдва зловили й іншого кенгуру в районі міста Мельник, де він бігав майже два з половиною місяці.

А в грудні минулого року в Чехії ловили кенгуру, який утік із приватного мінізоопарку. Він був на волі близько року.

Нагадаємо, Японія зіткнулася з небувалим сплеском популяції диких ведмедів, що призвело до рекордної кількості нападів на людей. У відповідь на кризу в країні стрімко зростає попит на страви з ведмежатини.

Також на Оболоні жінка тримала у себе в квартирі справжнього вовка, який врешті ледь не з’їв її.

