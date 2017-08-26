Терористи з «Боко Харам» відпустили 13 заручників у Нігерії

Після переговорів за участю Червоного Хреста бойовики «Боко Харам» відпустили трьох університетських геологів і 10 дружин поліцейських

Терористичне ісламістське угруповання «Боко Харам», що діє в Нігерії, відпустило 13 заручників, викрадених минулого року. Про це в суботу, 10 лютого, повідомляє нігерійська влада. Серед звільнених - три співробітника університету і десять дружин поліцейських. Звільненню заручників передували переговори уряду Нігерії і Міжнародного



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Ісламісти «Боко Харам»

Після переговорів за участю Червоного Хреста бойовики «Боко Харам» відпустили трьох університетських геологів і 10 дружин поліцейських

Терористичне ісламістське угруповання «Боко Харам», що діє в Нігерії, відпустило 13 заручників, викрадених минулого року. Про це в суботу, 10 лютого, повідомляє нігерійська влада.

Серед звільнених - три співробітника університету і десять дружин поліцейських. Звільненню заручників передували переговори уряду Нігерії і Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з терористами. Чи був заплачений викуп, не повідомляється. Університетські геологи були викрадені при пошуку нафтових родовищ в басейні озера Чад, а жінок викрали, коли вони прямували на похорон.

Угрупування «Боко Харам» стало відомим у 2014 році, коли ісламісти викрали в штаті Борно на північному сході Нігерії 276 переважно християнських школярок. Деяким з дівчаток вдалося втекти, ще 82 учениці були звільнені в травні 2017 року. В обмін нігерійська влада випустила на свободу десятки ув'язнених бойовиків. Близько 100 школярок все ще вважаються зниклими без вісти.

Джерело: Deutsche Welle