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Катували мешканця Бучі: дев’ять військових РФ отримали тюремний строк

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Катували мешканця Бучі: дев’ять військових РФ отримали тюремний строк
Прокурори довели, що засуджені під час окупації Бучі протягом березня 2022 року тримали у заручниках цивільного чоловіка
фото: Офіс Генпрокурора

Наразі російські військові перебувають в розшуку

Дев'ять російських військовослужбовців, які били, катували та погрожували вбивством мешканцю Бучі під час тимчасової окупації міста визнано винними у злочинні. Про це повідомляє пресслужба Офіс генпрокурора.

«Дев'ятьох військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ Збройних сил РФ у складі 35 загальновійськової армії визнали винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Одного з російських військових засудили до 12 років позбавлення волі, чотирьох - до 11 років 6 місяців, інших - до 11 років ув’язнення», - йдеться у повідомленні.

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Прокурори довели, що засуджені під час окупації Бучі протягом березня 2022 року тримали у заручниках цивільного чоловіка, який не брав участі у бойових діях та не мав зброї. Вони не давали йому їжу та воду.

Загарбники позбавили потерпілого можливості вільно пересуватися, зав’язували очі липкою стрічкою, зв’язували руки пластиковими хомутами та погрожували вбивством.

Окупанти завдавали чоловіку тілесні ушкодження, щоб отримати інформацію про розташування військових ЗСУ та тероборони, а в окремому випадку і безпричинно. Його били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітині.

Наразі російські військові перебувають в розшуку.

Нагадаємо, президент Зеленський вручив громаді Бучі почесну відзнаку «Місто-герой України».

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Теги: прокурор військові засуджені Київщина Генпрокурор

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