  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Тисячі поляків у Варшаві протестували проти політики уряду

    • Сьогодні, 08:26
    • Розсилка
    Протести в Польщі
    Протести в Польщі

    Мітингарі вимагали свободи, демократії та повернення Польщі до проєвропейського курсу

    У польській столиці Варшаві тисячі людей у суботу, 12 травня, вийшли на антиурядову демонстрацію, протестуючи проти політики консервативного уряду. Учасники акції протесту вимагали від уряду повернення до проєвропейського курсу.

    Багато опозиційних політиків, котрі приєдналися до масової акції протесту, у виступах звинувачували уряд в обранні шляху в бік диктатури та підриві засад правової держави проведенням судової реформи.

    «Такої Польщі ми не хочемо», - наголошували вони, передає інформагенція dpa.

    За даними міської адміністрації Варшави, яка близька до опозиції, в акції взяли участь близько 50 тисяч мітингарів. Натомість поліція повідомляє про значно менше число учасників, а дані міської влади називає «значно завищеними».

    До проведення акції протесту закликали ліберальні опозиційні сили Польщі, насамперед партія «Громадянська платформа».

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    ЄС Польща протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ