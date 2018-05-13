Тисячі поляків у Варшаві протестували проти політики уряду

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Протести в Польщі

Мітингарі вимагали свободи, демократії та повернення Польщі до проєвропейського курсу

У польській столиці Варшаві тисячі людей у суботу, 12 травня, вийшли на антиурядову демонстрацію, протестуючи проти політики консервативного уряду. Учасники акції протесту вимагали від уряду повернення до проєвропейського курсу.

Багато опозиційних політиків, котрі приєдналися до масової акції протесту, у виступах звинувачували уряд в обранні шляху в бік диктатури та підриві засад правової держави проведенням судової реформи.

«Такої Польщі ми не хочемо», - наголошували вони, передає інформагенція dpa.

За даними міської адміністрації Варшави, яка близька до опозиції, в акції взяли участь близько 50 тисяч мітингарів. Натомість поліція повідомляє про значно менше число учасників, а дані міської влади називає «значно завищеними».

До проведення акції протесту закликали ліберальні опозиційні сили Польщі, насамперед партія «Громадянська платформа».

Джерело: Deutsche Welle