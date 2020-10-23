Трамп і Байден заявили, що ніколи не отримували гроші з-за кордону



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У США проходять останні дебати Трампа та Байдена

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не отримував ніяких грошей від Росії чи Китаю. Він також заявив, що кандидат на пост президента США від Демократичної партії Джо Байден отримав від РФ 3,5 млн доларів.

Про це він заявив під час дебатів, які транслює канал CNN.

«Я не отримував гроші з Китаю, ти – так. Я не отримував від України, ти – так. Я не отримував з Росії, ти – так«, – сказав Трамп», – сказав Трамп.

Він заявив, що син Байдена отримав від дружини колишнього мера Москви, російської підприємниці Олени Батуріної 3,5 млн доларів.

«Кошти надійшли через Путіна, тому що він був дружний з колишнім мером Москви. Коли–небудь доведеться пояснити, чому отримані 3,5 млн доларів. Ти повинен прояснити це перед американцями. Можливо, зробити це прямо зараз», – сказав Трамп.

У свою чергу Байден заявив, що ніколи не отримував грошові виплати з–за кордону.

«Я в своєму житті жодного разу не отримав ні пенні від будь–якого іноземного джерела», – сказав Байден.

При цьому він підкреслив, що Трамп виплатив значну суму в якості податків в Китаї.

«Ми дізналися, що цей президент виплатив в Китаї податків на суму в 50 разів більше, (ніж в США, – ред.), Що у нього є секретний банківський рахунок в Китаї, що він веде бізнес в Китаї. І ця людина говорить про тому, що це я отримую гроші?» – сказав Байден.