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    Трамп не приїде на відкриття посольства США в Єрусалимі

    Посольство США у Єрусалимі планують відкрити 14 травня на тимчасовій ділянці
    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не приїде до Єрусалиму на офіційне відкриття там американського посольства, яким мають замінити чинне у Тель-Авіві. Про це повідомляє AFP з посиланням на повідомлення Білого дому. Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп, можливо, відвідає Єрусалим на церемонії відкриття посольства США. #BREAKING
    • Сьогодні, 01:19
    • Розсилка

    Посольство США у Єрусалимі планують відкрити 14 травня на тимчасовій ділянці

    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не приїде до Єрусалиму на офіційне відкриття там американського посольства, яким мають замінити чинне у Тель-Авіві.

    Про це повідомляє AFP з посиланням на повідомлення Білого дому.

    Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп, можливо, відвідає Єрусалим на церемонії відкриття посольства США.

    Посольство США у Єрусалимі планують відкрити 14 травня на тимчасовій ділянці, потім установа переїде на постійне місце, яке ще будується.

    Також нещодавно Трамп заявив, що «з нетерпінням чекає перенесення американського посольства в Єрусалим».

    США Ізраїль Дональд Трамп посольство
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