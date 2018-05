Трамп не приїде на відкриття посольства США в Єрусалимі

Посольство США у Єрусалимі планують відкрити 14 травня на тимчасовій ділянці

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не приїде до Єрусалиму на офіційне відкриття там американського посольства, яким мають замінити чинне у Тель-Авіві.

Про це повідомляє AFP з посиланням на повідомлення Білого дому.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп, можливо, відвідає Єрусалим на церемонії відкриття посольства США.

