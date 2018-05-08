Трамп не приїде на відкриття посольства США в Єрусалимі
- Сьогодні, 01:19
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Посольство США у Єрусалимі планують відкрити 14 травня на тимчасовій ділянці
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не приїде до Єрусалиму на офіційне відкриття там американського посольства, яким мають замінити чинне у Тель-Авіві.
Про це повідомляє AFP з посиланням на повідомлення Білого дому.
Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп, можливо, відвідає Єрусалим на церемонії відкриття посольства США.
#BREAKING Trump not going to Jerusalem for US embassy opening, White House says— AFP news agency (@AFP) 7 травня 2018 р.
Посольство США у Єрусалимі планують відкрити 14 травня на тимчасовій ділянці, потім установа переїде на постійне місце, яке ще будується.
Також нещодавно Трамп заявив, що «з нетерпінням чекає перенесення американського посольства в Єрусалим».