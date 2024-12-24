Сили спецоперацій оприлюднили записки військового КНДР, убитого на Курщині

ССО: «Коли хочеш привітати друга, але замість вечірки – автомат та окоп на чужій землі, а свічки на торті замінили на український свинець калібру 5.56»

Це перший розшифрований запис з трофейного нотатника, зазначають спецпризначенці

Оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують знищувати північнокорейців на Курщині. Про це повідомила пресслужба ССО.

Так, в одного з загиблих бійців армії КНДР був нотатник, де автор – Гьонг Хонг Джонг – вітає іншого солдата Сонг Джі Мьонга (чи Йонга) з днем народження.

«Я, покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території Росії, вітаю мого найкращого друга та армійського брата Сонг Джі Мьонга (Йонга) з днем народження і бажаю здоров'я, 9 грудня 2024 року», – йдеться у записці. Це перший розшифрований запис з трофейного нотатника, зазначають спецпризначенці.

фото: ССО

Поки оператори Сил спеціальних операцій продовжують нищити ворогів на Курщині, триває переклад інших записів рядового Джонга, додають у ССО.

«Коли хочеш привітати друга, але замість вечірки – автомат та окоп на чужій землі, а свічки на торті замінили на український свинець калібру 5.56», – йдеться у повідомленні.

Раніше оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували на Курщині трьох військових із КНДР та заволоділи їхніми документами. Про це інформує пресслужба відомства. У військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як Республіки Тува – батьківщина воєнного злочинця, екс-міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Однак підписи власників зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів.

До слова, полонені російські солдати поскаржилися на військових, яких КНДР направила до Росії для участі у війні проти України. Росіяни заявили про зухвале та безрозсудне поводження корейців.

Також з’явилися подробиці того, як Росія кинула сотні північнокорейських солдатів на штурм уздовж лівого флангу оборони ЗСУ в Курській області.

Тим часом росіяни спалюють обличчя вбитих солдатів КНДР, про що повідомив президент України Володимир Зеленський. Так противник на Курщині намагається приховати втрати північнокорейських солдатів.

Нагадаємо, 11-й армійський корпус Північної Кореї зазнав значних втрат під час штурму українських позицій у Курській області. Як повідомляє Forbes, приблизно 200 військових були вбиті або поранені. Частина цих втрат стала результатом використання українськими силами вибухових дронів, прикрашених різдвяними іграшками.