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Польща ввела обов’язкові уроки з безпеки у школах через російську загрозу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Польща ввела обов’язкові уроки з безпеки у школах через російську загрозу
Перші кроки реформи, що стосуються освіти в галузі безпеки, були здійснені ще з вересня 2022 року, але тепер уроки з безпеки стануть обов’язковими для всіх
фото з відкритих джерел

Предмет «Освіта заради безпеки» є обов’язковим для учнів віком від 14 до 16 років

У Польщі для дітей у школах запровадили обов’язкові уроки з безпеки, які включають навчання стрільбі та першу допомогу. Про це повідомляє Euronews.

Так, заняття з вогневої підготовки для дітей віком від 14 років спрямовані на розвиток навичок, необхідних для реагування на загрози, пов’язані з війною. Програма охоплює безпечне поводження зі зброєю та основи тактичного порятунку. Для забезпечення безпеки, навчання проводиться за допомогою лазерних пістолетів, замість бойових патронів, у спеціально підготовлених спортзалах.

Предмет «Освіта заради безпеки» є обов’язковим для учнів віком від 14 до 16 років. Заняття триватимуть не більше години на тиждень і охоплюватимуть теми, пов’язані з національною безпекою, діями під час надзвичайних ситуацій, основами надання першої медичної допомоги та медичною освітою.

Згідно з повідомленням Міністерства освіти Польщі, заняття з вогневої підготовки впроваджуються в усіх 18 тис. шкіл країни. Перші кроки реформи, що стосуються освіти в галузі безпеки, були здійснені ще з вересня 2022 року, але тепер уроки з безпеки стануть обов’язковими для всіх учнів.

Нагадаємо, якщо розпочнеться третя світова війна, то Росія, імовірно, спробує атакувати східний фланг НАТО, де розташовані країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Фінляндія. Про це йдеться у дослідженні журналу Newsweek.

Журналісти вказують, що першим кроком для атаки на НАТО з боку Росії може стати Сувальський коридор – невелика територія між Польщею та Литвою, яка веде до Калінінграда.

До слова, після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що розпочалась Третя світова війна. Про це заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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Теги: Польща освіта стрільба навчання

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