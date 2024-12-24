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Тисячі американців застрягли в аеропортах напередодні Різдва через технічну помилку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Тисячі американців застрягли в аеропортах напередодні Різдва через технічну помилку
American Airlines повідомила про технічні неполадки на всіх своїх рейсах
фото з відкритих джерел

Рейси American Airlines було затримано на невизначений термін

Компанія «Американські авіалінії» повідомила про масштабну технічну проблему напередодні Різдва. Про це пише Straight Arrow News.

Федеральне управління цивільної авіації повідомило, що авіакомпанія попросила зупинити всі свої рейси в США. Технічні проблеми спостерігаються на всіх рейсах.

«Наразі ми зіткнулися з технічною проблемою на всіх рейсах American Airlines», – повідомила компанія.

Зазначається, що рейси American Airlines було затримано на невизначений термін. Авіаперевізник наголосив, що безпека пасажирів понад усе.

«Ваша безпека є нашим головним пріоритетом, як тільки це буде виправлено, ми безпечно доставимо вас до місця призначення», – написала American Airlines.

American Airlines повідомила, що очікує перельотів майже 12,7 млн клієнтів протягом святкового періоду з 18 грудня по 6 січня.Управління транспортної безпеки заявило, що очікує перевірити майже 40 мільйонів мандрівників з 19 грудня по 2 січня, що на 6% більше, ніж за той самий час минулого року.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp навесні планує почати регулярні рейси з Кишинева до найпопулярніших європейських напрямків.

Раніше старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон в інтерв'ю Reuters говорив, що, попри війну, аеропорт у Львові може запрацювати уже у 2025 році. За його словами, Київ уже понад рік веде перемовини з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення частини авіасполучення. 

До слова, латвійська авіакомпанія AirBaltic розробила план відновлення польотів в Україну і скористається ним, як тільки відкриють повітряний простір.

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Теги: США авіація літак авіарейс безпека лоукостери

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