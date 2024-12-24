В Ейфелевій вежі сталася пожежа: евакуйовано понад тисячу людей

Пожежники встановили, що причиною займання стало перегрівання кабелю

Сьогодні, 24 грудня, в Ейфелевій вежі у Парижі сталася пожежа. Понад тисячу людей було евакуйовано. Про це повідомляє Euronews.

Як повідомляється, пожежа почалася у шахті ліфта між першим та другим поверхами вежі. Близько 1200 людей було евакуйовано. За даними видання, пожежники встановили, що причиною займання стало перегрівання кабелю.

Повідомляється, що наразі пожежу загашено, Ейфелева вежа закрита для туристів.

Туристичну визначну пам'ятку та одну з найвідоміших веж світу щодня відвідують у середньому від 15 тис. до 25 тис. відвідувачів.

До слова, у суботу, 7 грудня, у столиці Франції – Парижі – офіційно відкрили Собор Паризької Богоматері. Нотр-Дам реконструювали з 2019 року – після руйнівної пожежі на даху старовинного собору. Як і обіцяли, його відновили його за п’ять років. На реставрацію Нотр-Даму зібрали 846 млн євро від великих меценатів і сотень тисяч приватних донорів.

Згодом французькі громадські асоціації висловили стурбованість рішенням покрити шпиль та дах Нотр-Даму більш як 400 тоннами свинцю. За словами представників організацій, цей матеріал, частинки якого потрапляють у ґрунт та повітря, є канцерогенним та небезпечним для відвідувачів, співробітників та місцевих мешканців.