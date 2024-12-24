У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі та постраждалі

Причини вибуху на заводі в місті Баликесир з'ясовуються

За попередніми даними, 12 осіб померли та ще три людини дістали поранення внаслідок вибуху

У Туреччині прогримів вибух на оборонному заводі в місті Баликесир, що розташоване в західній частині країни. Про це повідомляє CNN Türk.

«Губернатор Баликесіра Ісмаїл Устаоглу повідомив, що, за попередніми даними, 12 осіб померли та ще три людини дістали поранення внаслідок вибуху, який стався на заводі з виробництва вибухових речовин у районі Каресі», – йдеться в матеріалі.

🇹🇷 У провінції Баликесір на північному заході Туреччини прогримів вибух на заводі з виробництва вибухівки. Загинули 12 людей, троє поранених. pic.twitter.com/TGD5a3gzQ5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 24, 2024

Влада регіону намагається з'ясувати, чи залишилися під завалами люди. Причини вибуху з'ясовуються.

Нагадаємо, у Німеччині прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин.

До слова, щонайменше троє людей загинули і ще десятки осіб зазнали поранень після того, як на фестивалі в Таїланді спрацював вибуховий пристрій.

Як повідомлялося, Польща налагодить виробництво нітроцелюлози та пороху, необхідних для великокаліберних боєприпасів. Відповідну угоду підписали Агентство промислового розвитку, Grupa Azoty, Polska Grupa Zbrojeniowa і Mesko.

Раніше Міністерство економіки та інновацій Литви уклало угоду про співпрацю з українською компанією для будівництва заводу, який буде виробляти нове покоління вибухових речовин, зокрема RDX (гексоген).