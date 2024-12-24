Київ виступає за припинення допомоги українським біженцям в Європі – El País

Як повідомлялося, на початку 2025 року стартує пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону

Київ підтримує скорочення допомоги українським біженцям з боку ЄС, оскільки сподівається, що це змусить українців повернутися додому

Київ виступає на підтримку того, щоб держави-члени Євросоюзу скоротили допомогу українським біженцям як передумова для їхнього повернення на батьківщину. Про це пише іспанська газета El País.

«Уряд країни створює Міністерство національної єдності, яке сподівається залучити жителів за кордоном і пом'якшити демографічну кризу для розв'язання проблеми відновлення країни», – зазначає видання.

Масштабне вторгнення окупаційного війська РФ у лютому 2022 року змусило мільйони громадян України покинути країну. Від шести до десяти мільйонів все ще живуть за кордоном, і уряд хоче, щоб вони повернулися, враховуючи глибоку демографічну проблему у країні.

При цьому Київ вивчає всілякі рішення. Так він виступає за те, щоб члени ЄС скоротили допомогу біженцям, а також за те, щоб чоловіки призовного віку не мали доступу до консульських послуг. Причина – ризик, що від 1,3 до 3,3 млн людей можуть залишитися за кордоном.

Проблема глибше, ніж здається

Соціолог аналітичного Центру Разумкова Ольга Піщуліна у розмові з El Pais зазначила, що як саме нове міністерство стимулюватиме повернення біженців, не знає ніхто: «механізмів для такого повернення досі немає». На її думку, повернення людей залежатиме від виконання певних умов, серед яких на першому місці стоїть безпека. Крім цього, біженці після повернення в Україну хотіли б бачити якісні системи освіти та охорони здоров'я.

Як зазначає El Pais з посиланням на підрахунки Центру Разумкова, Україні знадобиться від 3,1 до 4,5 млн робітників до 2032 року, якщо вона хоче досягти рівня щорічного економічного зростання 7%. На повоєнне відновлення країни потрібно $411 млрд, що у 2,5 раза більше, ніж ВВП країни до початку повномасштабної війни.

У 2001 році, коли проводився останній очний перепис населення країни, чисельність населення України становила 48,6 млн осіб. За даними українського Держстату, до січня 2014 року населення України скоротилося до 45,2 млн осіб, а до початку 2022-го – до 41 млн (враховувалося і населення Криму, яке увійшло до складу Росії у 2014 році). Український інститут майбутнього оцінював чисельність населення країни до початку бойових дій у лютому 2022 року у 37,6 млн, а у травні 2023-го – у 29 млн осіб.

На тлі економічних проблем у країні спостерігається рекордний демографічний спад: Україна — світовий лідер зі спаду населення, повідомила Піщуліна. Наприклад, за перші 10 місяців проти 250970 померлих було 87,5 тис. новонароджених, уточнила соціолог.

Олена Бабакова, українська журналістка і дослідниця, що спеціалізується на міграції в Університеті Вісла у Варшаві, додає до перешкод для повернення високу вартість оренди житла, розпад пар після деякого часу розлуки і відчуття себе аутсайдером порівняно з тими, хто залишився і пережив війну, як перешкоди для повернення.

Одна з вимушених біженок – 39-річна Олександра Балясна, – з дочкою в Нідерландах, повідомила El Pais, що хоч і не почувається «асимільованою» з голландською культурою, але повертатися в Україну не збирається. Вона розробляє програми догляду за недоношеними дітьми, а у вихідні співпрацює з фондом, який допомагає українським біженцям у країні, що приймає. «З тих людей, яких я знаю, зараз ніхто не хоче повертатися», – зазначила вона.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, після 24 лютого 2022 року з України виїхало майже 10 млн осіб. Німеччина та Польща стали лідерами в Євросоюзі з прийому українських біженців – там наразі проживають близько 2,3 млн громадян України, які переїхали після початку бойових дій та отримали спеціальний статус.

Раніше голова організації «Євромайдан-Варшава» та фонду Stand with Ukraine Наталія Панченко розповіла, чому деякі українці бояться повертатися додому. За її словами, основною причиною є відсутність чітких правил і зрозумілих соціальних механізмів в Україні.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Новий віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні показники ефективності.

Зазначалося, що інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції.

До слова, на початку 2025 року стартує пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону.