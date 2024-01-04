Трамп подав апеляцію до суду через заборону брати участь у виборах в Колорадо

Суд Колорадо дискваліфікував Трампа через його роль у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року

Колишній президент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням переглянути рішення Верховного суду Колорадо, яке забороняє йому брати участь у виборах в цьому штаті. Про це повідомляє Associated Press.

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Трамп подав апеляцію на рішення Верховного суду штату Колорадо, прийняте в грудні за невеликої переваги голосів (4:3), яке стало першим в історії випадком, коли розділ 3 14-ї поправки був використаний для того, щоб заборонити кандидату в президенти брати участь у виборах.

Суд Колорадо дискваліфікував Трампа через його роль у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року. Трамп просить суддів скасувати рішення суду Колорадо, прийняте без урахування його аргументів.

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Associated Press зазначає, що це конституційне положення настільки рідко використовувалося в американській історії, що Верховний суд США ніколи не виносив рішення щодо нього.

Апеляція з'явилася на наступний день після того, як юридична команда Трампа оскаржила рішення держсекретаря штату Мен від демократів Шенни Беллоуз про те, що Трамп не має права брати участь у виборах у цьому штаті через свою роль в атаці на Капітолій.

Рішення Верховного суду Колорадо і держсекретаря штату Мен призупинені до завершення розгляду апеляцій.

Видання також додає, що критики Трампа подали десятки позовів з вимогою дискваліфікувати його в кількох штатах.

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Раніше Дональд Трамп подав апеляцію на рішення держсекретаря штату Мен Шенни Беллоуз, яке забороняє йому брати участь у виборах (праймериз) 2024 року.

Як повідомлялося, республіканська партія Колорадо звернулася до Верховного суду США з проханням скасувати рішення місцевого суду про те, що колишній президент Дональд Трамп не має права брати участь у праймеріз (внутрішньопартійних виборах) у штаті через його роль у подіях, що призвели до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Нагадаємо, Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив виключити колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на пост президента США у 2024 році.

Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визнали таким, що не має права займати Білий дім відповідно до вкрай рідко використовуваного положення Конституції, яке забороняє посадовим особам, які брали участь у «заколоті або повстанні», обіймати офіційні посади.

До слова, Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз (внутрішньопартійних виборах) Республіканської партії на підставі поправки до Конституції про «участь у повстанні чи заколоті».

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