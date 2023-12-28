Республіканці просять Верховний суд США скасувати заборону на участь Трампа у виборах

Якщо Трамп буде знятий з виборів у Колорадо, це матиме мінімальний вплив на його кампанію

Республіканська партія Колорадо звернулася до Верховного суду США з проханням скасувати рішення місцевого суду про те, що колишній президент Дональд Трамп не має права брати участь у праймеріз (внутрішньопартійних виборах) у штаті через його роль у подіях, що призвели до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Про це пише NBC News.

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Суд штату Колорадо постановив, що Трамп був дискваліфікований з посади президента відповідно до 14-ї поправки до Конституції, яка забороняє займати посади людям, які «брали участь у заколоті». Справа піднімає різні нові юридичні питання, зокрема й про те, чи поширюється дія цієї поправки на посаду президента.

«Верховний суд штату Колорадо вилучив провідного кандидата від республіканців з первинних і загальних виборчих бюлетенів, фундаментально змінивши курс американської демократії. Якщо не скасують, будь-який виборець матиме право подати позов про дискваліфікацію будь-якого політичного кандидата в Колорадо або в будь-якій іншій юрисдикції, яка піде за його прикладом. Це не тільки спотворить президентські вибори 2024 року, але й занурить суди в політичні суперечки через туманні звинувачення в заколоті», – заявили юристи партії.

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Очікується, що Верховний суд США візьметься за цю справу або після апеляції Республіканської партії Колорадо, або після апеляції самого Трампа. Якщо Трамп буде знятий з виборів у Колорадо, це матиме мінімальний вплив на його кампанію, оскільки йому не потрібен штат, де він програв у 2020 році. Проте це може вплинути на судів або членів виборчих комісій, які викреслять його з виборчих бюлетенів в інших штатах, де він повинен перемогти.

Видання зазначає, що Верховний суд США, який має консервативну більшість, включаючи трьох призначених Трампом суддів, відіграватиме важливу роль напередодні президентських виборів 2024 року.

Нагадаємо, Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив виключити колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на пост президента США у 2024 році.

Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визнали таким, що не має права займати Білий дім відповідно до вкрай рідко використовуваного положення Конституції, яке забороняє посадовим особам, які брали участь у «заколоті або повстанні», обіймати офіційні посади.

До слова, Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз (внутрішньопартійних виборах) Республіканської партії на підставі поправки до Конституції про «участь у повстанні чи заколоті».