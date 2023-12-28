Головна Світ Політика
search button user button menu button

Республіканці просять Верховний суд США скасувати заборону на участь Трампа у виборах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Республіканці просять Верховний суд США скасувати заборону на участь Трампа у виборах
Суд штату Колорадо заборонив Трампу йти в президенти
фото: Reuters

Якщо Трамп буде знятий з виборів у Колорадо, це матиме мінімальний вплив на його кампанію

Республіканська партія Колорадо звернулася до Верховного суду США з проханням скасувати рішення місцевого суду про те, що колишній президент Дональд Трамп не має права брати участь у праймеріз (внутрішньопартійних виборах) у штаті через його роль у подіях, що призвели до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Про це пише NBC News.

Суд штату Колорадо постановив, що Трамп був дискваліфікований з посади президента відповідно до 14-ї поправки до Конституції, яка забороняє займати посади людям, які «брали участь у заколоті». Справа піднімає різні нові юридичні питання, зокрема й про те, чи поширюється дія цієї поправки на посаду президента.

«Верховний суд штату Колорадо вилучив провідного кандидата від республіканців з первинних і загальних виборчих бюлетенів, фундаментально змінивши курс американської демократії. Якщо не скасують, будь-який виборець матиме право подати позов про дискваліфікацію будь-якого політичного кандидата в Колорадо або в будь-якій іншій юрисдикції, яка піде за його прикладом. Це не тільки спотворить президентські вибори 2024 року, але й занурить суди в політичні суперечки через туманні звинувачення в заколоті», – заявили юристи партії.

Очікується, що Верховний суд США візьметься за цю справу або після апеляції Республіканської партії Колорадо, або після апеляції самого Трампа. Якщо Трамп буде знятий з виборів у Колорадо, це матиме мінімальний вплив на його кампанію, оскільки йому не потрібен штат, де він програв у 2020 році. Проте це може вплинути на судів або членів виборчих комісій, які викреслять його з виборчих бюлетенів в інших штатах, де він повинен перемогти.

Видання зазначає, що Верховний суд США, який має консервативну більшість, включаючи трьох призначених Трампом суддів, відіграватиме важливу роль напередодні президентських виборів 2024 року.

Нагадаємо, Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив виключити колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на пост президента США у 2024 році.

Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визнали таким, що не має права займати Білий дім відповідно до вкрай рідко використовуваного положення Конституції, яке забороняє посадовим особам, які брали участь у «заколоті або повстанні», обіймати офіційні посади.

До слова, Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз (внутрішньопартійних виборах) Республіканської партії на підставі поправки до Конституції про «участь у повстанні чи заколоті». 

Теги: суд США вибори Дональд Трамп президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці люблять критикувати українську дипломатію
Про українську дипломатію і дива
13 грудня, 10:09
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон
Спікер Палати представників сподівається, що Конгрес США продовжить підтримку України
29 листопада, 09:00
Автори ідеї переконані, що зміни хоч і незначні, але досить важливі
Влада Киргизстану змінює прапор країни, щоби він більше не асоціювався з бідністю
30 листопада, 14:51
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Нетаньяху: Ізраїль оточив будинок лідера ХАМАС у Секторі Гази
7 грудня, 00:20
Китайська берегова охорона з водометів атакувала філіппінські судна
Китай атакував філіппінські судна. США відреагували
10 грудня, 06:10
Північна Корея розглядатиме втручання в роботу своїх супутників як оголошення війни
КНДР заявила, що втручання в роботу її супутників дорівнюватиме оголошенню війни
2 грудня, 07:00
Зеленський анонсував ухвалення важливих законів для вступу в ЄС
Зеленський анонсував ухвалення важливих законів для вступу в ЄС
7 грудня, 21:36
Колишній адвокат Трампа Руді Джуліані
Суд оштрафував колишнього адвоката Трампа за наклеп
16 грудня, 06:48
Лукашенко прилетів навідати Путіна до Москви
Лукашенко знову полетів до Путіна
25 грудня, 10:45

Політика

Республіканці просять Верховний суд США скасувати заборону на участь Трампа у виборах
Республіканці просять Верховний суд США скасувати заборону на участь Трампа у виборах
США переглядають свою стратегію щодо підтримки України – Politico
США переглядають свою стратегію щодо підтримки України – Politico
Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни
Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни
Путін розповів, як довго готовий воювати з Україною
Путін розповів, як довго готовий воювати з Україною
КНДР продовжує постачати зброю Росії – Bloomberg
КНДР продовжує постачати зброю Росії – Bloomberg
США надають Україні нову військову допомогу
США надають Україні нову військову допомогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Уряд пропонує правоохоронцям роздавати повістки: Нацполіція відповіла
159K
Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею
92K
Посол ЄС в Австрії зробив несподівану заяву щодо вступу України до Євросоюзу
29K
Підсанкційний олігарх Новинський захоплює контроль в «Харківобленерго». Заява компанії
25K
Третя стадія розпаду російської імперії
17K
Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо

Новини

ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Вибухи в Криму, новий пакет військової допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 28 грудня
Сьогодні, 05:08
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію
Вчора, 13:34
Казки під ялинку: співробітники «Укртелеком» начитали аудіокнигу
Вчора, 13:10

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua