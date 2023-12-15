Пожежа в Маріуполі, Сенат США відклав святкові канікули: головне за ніч

Пожежа в Маріуполі спалахнула на бетонному заводі

Уночі 15 грудня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи. На Хмельниччині працювали сили ППО. Орбан наклав вето на фінансову допомогу Україні. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 грудня, щоб ви були в курсі подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Робота ППО на Хмельниччині

У ніч на 15 грудня у Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Шепетівський район. Працюють сили ППО», – зазначив він. Згодом протиповітряна оборона працювала повторно. Цього разу у Хмельницькому районі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку ворожих дронів

Пожежа в Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

«Було чутно потужні вибухи. За ПортСіті щось сильно палає. Туди зараз виїхали карети швидкої допомоги», – йдеться в повідомленні.

За повідомленнями місцевого каналу TV7, звук вибуху був дуже потужним і в деяких мешканців тремтіли вікна. Попередньо, пожежа спалахнула на бетонному заводі, де дислокувалися російські окупанти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Польський мікроавтобус наїхав на українських водіїв

Неподалік пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне» водій на мікроавтобусі з польськими номерами наїхав на трьох українських водіїв на пішохідному переході.

Опубліковані записи прокоментував Генеральний консул України в Любліні Олег Куць у коментарі «Радіо Свобода». За його словами, подія сталася на очах поліції неподалік пункту пропуску. Водія вже затримали.

«За попередньою інформацією постраждало двоє українських водіїв. В одного – забій руки, в іншого забій ноги. Їм надали допомогу на місці, від шпиталізації вони відмовилися. Ми з ними перебуваємо в постійному контакті. На місце виїхав наш консул, аби детальніше зʼясувати всі обставини», – сказав Олег Куць.

Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії

14 грудня держави Європейського Союзу погодили 12-й пакет санкцій проти Росії. Угода стане офіційною в п'ятницю після уточнення процедурних кроків.

Інформацію про узгодження нового санкційного пакета підтвердив редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк. За його словами, цей пакет формально буде ухвалений найближчими днями.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Джозвяк зазначає, що в ЄС намагатимуться узгодити ще один пакет санкцій проти РФ до другої річниці її повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомлялося напередодні, посли Євросоюзу не могли досягти домовленості щодо 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії через позицію Австрії, якій не подобається, що в списку спонсорів війни перебуває Raiffeisen Bank.

Сенат США відклав святкові канікули

Сенат США продовжить роботу наступного тижня, відкладавши святкові канікули, бо потрібно завершити переговори щодо фінансування допомоги Україні та вирішити питання кордону США.

Раніше кілька законодавців сказали Reuters, що Сенат повернеться на роботу в понеділок, 18 грудня.

Водночас Палата представників (нижня палата Конгресу) пішла на канікули з 14 грудня, як і планувалося.

Орбан наклав вето на фінансову допомогу Україні

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Європейського Союзу.

«Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд багаторічного бюджету», – написав Орбан у соцмережі. Він також додав, що до цього питання повернуться наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки.

Водночас, президент Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що Україна все одно отримає гроші: «У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей мегапакет. І це – сигнал, який ми хочемо надіслати Україні».

Мішель не уточнює, чи піде Євросоюз на ухвалення рішення в обхід вето Орбана (у фінансових питаннях країни ЄС мають таку можливість), але наголосив, що ЄС виконає фінансові зобов’язання щодо допомоги Україні.