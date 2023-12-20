Суд штату Колорадо заборонив Трампу знову йти в президенти

Трамп не має права з'являтися у виборчому бюлетені через його роль «у підбурюванні насильства проти уряду США»

Команда Трампа оскаржить рішення у Верховному суді США

Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив виключити колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на пост президента США у 2024 році через його роль у подіях 6 січня 2021 року, коли його прихильники проникли на Капітолій у спробі оскаржити результати президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Джо Байден. Про це повідомляє BBC.

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Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визнали таким, що не має права займати Білий дім відповідно до вкрай рідко використовуваного положення Конституції, яке забороняє посадовим особам, які брали участь у «заколоті або повстанні», обіймати офіційні посади.

Суд при невеликій перевазі голосів (4:3) дійшов висновку, що Конституція забороняє претенденту на висування від Республіканської партії у 2024 році з'являтися у виборчому бюлетені через його роль «у підбурюванні насильства проти уряду США».

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Постанова суду стосується лише республіканських праймеріз у штаті Колорадо, які пройдуть там 5 березня, але це рішення, ймовірно, також вплине на статус Трампа на загальних виборах 5 листопада.

Набрання рішенням чинності відкладено до подання апеляції наступного місяця.

Кампанія Трампа назвала рішення суду помилковим і недемократичним, заявивши, що воно буде оскаржене у Верховному суді США.

Декілька попередніх спроб викреслити Трампа з виборчого бюлетеня в інших штатах не мали успіху.

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Зазначимо, у разі перемоги на виборах президента США в 2024 році Дональд Трамп має намір зробити радикальні кроки, серед яких призначення на ключові пости «лоялістів» та зміна зовнішньої політики США щодо Китаю, НАТО та України.

Експрезидент США вважає, що Україна програє у війні, «якої могла б уникнути», уклавши угоду. Також Трамп радіє через похвалу Путіна щодо його «плану» закінчення війни в Україні.