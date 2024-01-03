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Трамп подав апеляцію на рішення штату Мен через заборону брати участь у виборах

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп подав апеляцію на рішення штату Мен через заборону брати участь у виборах
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Рішення про заборону Трампа балотуватися було ухвалене через його роль у нападі на Капітолій

Колишній президент США Дональд Трамп у вівторок подав апеляцію на рішення держсекретаря штату Мен Шенни Беллоуз, яке забороняє йому брати участь у виборах (праймериз) 2024 року. Про це інформує Associated Press.

Рішення про заборону Трампа балотуватися було ухвалене через його роль у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року.

Трамп вважає, що Беллоуз не мала на це повноважень, що він не підбурював до заворушень, ніколи не присягався «підтримувати» Конституцію і не був державним службовцем, як це передбачено поправкою до Конституції, на яку вона посилалася.

Трамп подав апеляцію на рішення суду штату Мен демократки Беллоуз, яка стала першим в історії держсекретарем, що заборонив комусь балотуватися в президенти на підставі рідко використовуваного положення 3 14-ї поправки, яке забороняє обіймати посади тим, хто «брав участь у заколоті».

Очікується, що колишній президент незабаром оскаржить подібну заборону у Верховному суді штату Колорадо. Ця апеляція піде до Верховного суду США, в той час як позов Беллоуз оскаржується у Вищому суді штату Мен.

Як повідомлялося, республіканська партія Колорадо звернулася до Верховного суду США з проханням скасувати рішення місцевого суду про те, що колишній президент Дональд Трамп не має права брати участь у праймеріз (внутрішньопартійних виборах) у штаті через його роль у подіях, що призвели до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. 

Нагадаємо, Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив виключити колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на пост президента США у 2024 році.

Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визнали таким, що не має права займати Білий дім відповідно до вкрай рідко використовуваного положення Конституції, яке забороняє посадовим особам, які брали участь у «заколоті або повстанні», обіймати офіційні посади.

До слова, Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз (внутрішньопартійних виборах) Республіканської партії на підставі поправки до Конституції про «участь у повстанні чи заколоті». 

Теги: США президент партії Дональд Трамп

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