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Трамп пообіцяв депортувати мігрантів, які нібито їдять собак та котів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп пообіцяв депортувати мігрантів, які нібито їдять собак та котів
На дебатах Трамп звинуватив демократів у тому, що при них збільшилася кількість нелегальних мігрантів, зросла злочинність, особливо «мігрантська злочинність»
фото: REUTERS/Piroschka Van de Wouw

Вислів Трампа на дебатах, що мігранти з Гаїті нібито їдять домашніх тварин, активно обговорюють у США та світі 

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв провести масову депортацію гаїтянських мігрантів із міста Спрінгфілд в Огайо. Ця обіцянка пролунала після того, як у вівторок, 10 вересня, на дебатах із Камалою Гарріс він неправдиво звинуватив гаїтянців у тому, що вони їдять домашніх тварин місцевих мешканців. Про це повідомляє Reuters.

«Ми зробимо великі депортації в Спрінгфілді, штат Огайо», – сказав Трамп на прес-конференції на своєму гольф-курорті поблизу Лос-Анджелеса.

Цього разу він не повторив свого твердження, висловленого під час президентських дебатів, про те, що мігранти їдять собак і котів, яке зробило кандидата від республіканців посміховиськом у соцмережах, зауважують в Reuters.

Однак Дональд Трамп не назвав жодних інших аргументів для депортації гаїтян.

Більшість із 15 тис. мігрантів із Гаїті, які проживають у Спрінгфілді, перебувають у Сполучених Штатах на законних підставах.

Нагадаємо, на дебатах Трамп звинуватив демократів у тому, що при них збільшилася кількість нелегальних мігрантів, зросла злочинність, особливо «мігрантська злочинність». 

«Вони дозволили злочинцям в'їжджати сюди. У Венесуелі знизився рівень злочинності, знаєте чому? Тому що всі їхні злочинці приїхали сюди. Тому що вона (Гарріс – ред.) дозволяє їм приїжджати сюди. Подивіться, що відбувається в наших містах? У Спрінгфілді мігранти їдять домашніх тварин наших жителів», – заявив Трамп. Однак ведучий одразу зауважив, що за словами мера міста немає жодних доказів, що «домашніх тварин їдять мігранти».

Згодом американський Tiktok вибухнув трендом після висловлювання Трампа: у соцмережі американці жартома «готували» котів та собак.

До слова, Папа Римський Франциск піддав критиці кандидатів у президенти США, все через антимігрантську політику Дональда Трампа та підтримку права на аборти Камалою Гарріс. 

Франциск охарактеризував вибір, який мають зробити американські виборці на президентських виборах, як «з двох бід вибрати меншу».

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Теги: вибори у США Гаїті злочинність партії мігранти Дональд Трамп

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