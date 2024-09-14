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«Їхня політика – проти життя»: Папа Римський розкритикував Трампа і Гарріс

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Їхня політика – проти життя»: Папа Римський розкритикував Трампа і Гарріс
Прикметно, що Франциск раніше висловлював свою думку щодо політичних питань, демонструючи більш прогресивну позицію. Наприклад, дозволяв священникам прощати аборти
фото: Reuters

Франциск назвав вибір, який мають зробити американці на виборах, як «з двох бід вибрати меншу»

Папа Римський Франциск піддав критиці кандидатів у президенти США, все через антимігрантську політику Дональда Трампа та підтримку права на аборти Камалою Гарріс. Про це повідомляє CNN.

Франциск охарактеризував вибір, який мають зробити американські виборці на президентських виборах, як «з двох бід вибрати меншу».

«З двох бід треба вибрати меншу. Хто з двох бід менший? Та леді чи той джентльмен? Я не знаю. Кожен, хто має совість, повинен над цим подумати і зробити», – сказав Франциск під час прес-конференції в папському літаку.

Папа Римський вважає антимігрантську політику експрезидента Дональда Трампа та підтримку права на аборти віцепрезиденткою Камалою Гарріс такими, які «проти життя».

«Відправляти мігрантів, залишати їх де хочеш, залишати їх… це щось жахливе, там є зло. Вигнати дитину з утроби матері – це вбивство, тому що там є життя. Ми повинні говорити про ці речі чітко», – сказав понтифік.

Прикметно, що Франциск раніше висловлював свою думку щодо політичних питань, демонструючи більш прогресивну позицію. Наприклад, дозволяючи священникам прощати аборти, дозволяючи благословення для одностатевих пар. Також він неодноразово попереджав про зміну клімату.

Зазначається, що католики США мають різні погляди. За даними Pew Research, 52% зареєстрованих виборців-католиків описують себе як республіканців або схильних до них, тоді як 44% вважають себе демократами або демократами.

До слова, Папа Римський Франциск розкритикував подружні пари, у яких немає дітей, проте є домашні улюбленці. Він наголосив, що зараз важливо мати великі сім’ї на тлі демографічної кризи у світі. Як відомо, Папа Римський сказав, що сексуальне задоволення – це «дар Божий», але додав, що католики повинні уникати перегляду порнографії. 

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Теги: Папа Римський Дональд Трамп вибори у США Камала Гарріс

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