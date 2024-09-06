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Аналітики оцінили, як Трамп і Гарріс підтримуватимуть Україну в разі перемоги

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Аналітики оцінили, як Трамп і Гарріс підтримуватимуть Україну в разі перемоги
фото з відкритих джерел

Обидва кандидати в президенти Америки мають різне бачення ролі США у війні в Україні

Україна може стикнутися зі значними змінами в зовнішній політиці США після президентських виборів, але Київ не збирається залишатися осторонь до листопада. Аналітики зазначають, що майбутні вибори можуть суттєво вплинути на відносини між двома країнами, проте Україна демонструє відновлену впевненість та продовжує боротьбу, не покладаючись лише на підтримку Вашингтона. Про це інформує Голос Америки.

Олексій Мельник, керівник програми зовнішніх відносин і міжнародної безпеки Центру Разумкова, висловив думку, що можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому може створити виклики для України.

«Переважає думка, що повернення Трампа – не найкращий сценарій для України. Проте є обережні оцінки, що ситуація може бути не настільки критичною», – зауважив Мельник.

Трамп неодноразово заявляв, що швидко припинить війну, хоча деталі його плану залишаються туманними. Його напарник на посаді віцепрезидента, Джей Ді Венс, раніше робив суперечливі заяви, в яких зазначав, що йому «байдуже» до України. Це посилює невизначеність щодо того, як нова адміністрація буде взаємодіяти з Києвом.

З іншого боку, потенційна адміністрація Камали Гарріс може продовжити курс чинного президента Джо Байдена щодо України, але сама Гарріс під час передвиборчої кампанії лише частково приділяла увагу цій темі.

Віцепрезидентка зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським та представляла Сполучені Штати на ключових міжнародних заходах з питань безпеки. Однак її зовнішньополітичні пріоритети відрізняються від тих, що пропонує Трамп.

Під час національного з'їзду Демократичної партії Гарріс різко критикувала Трампа за його ставлення до президента Росії Володимира Путіна.

«Трамп заохочував Путіна вторгнутися до наших союзників. За п’ять днів до нападу на Україну я зустрілася з президентом Зеленським, щоб попередити його про плани Кремля», – заявила Гарріс.

Вона також додала, що як президентка буде твердо підтримувати Україну та союзників по НАТО.

Однією з головних невизначеностей залишається позиція Трампа щодо війни в Україні. Він обіцяв швидке завершення війни, проте аналітики зазначають, що його заяви не пояснюють, як саме він планує цього досягти.

Ендрю Пейн, викладач зовнішньої політики та безпеки Лондонського університету, каже:

«Невідомо, як саме Трамп планує припинити війну. Є побоювання, що він просто залишить Україну без підтримки, відрізавши фінансування та змусивши Зеленського до переговорів, коли Путін матиме всі важелі впливу».

 Колишній посол США в Україні Джон Гербст, нещодавно відвідавши країну, заявив:

«Сміливі дії України змінили міжнародний наратив про війну. Захоплення понад 460 квадратних миль російської території та взяття сотень російських солдатів у полон змінили ставлення до ідеї мирних переговорів, які раніше вигравали Кремлю час».

Джо Байден також залишається важливою фігурою у формуванні політики США щодо України до завершення свого терміну. Гербст закликає президента використати свої останні місяці для зміцнення підтримки Києва.

«Байден має використати цей час для співпраці з лідерами республіканців у Конгресі, щоб забезпечити останній значний пакет допомоги Україні» , – сказав він.

Незалежно від результатів виборів, ключовими для України залишаються європейська підтримка та зусилля Зеленського щодо зміцнення міжнародних зв'язків. 

Нагадаємо, що можливе обрання Гарріс значитиме для України?

Теги: вибори Дональд Трамп Джон Гербст Камала Гарріс

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