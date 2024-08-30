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В «уральській Швейцарії» селяни ігнорують вибори губернатора через відсутність дороги

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В «уральській Швейцарії» селяни ігнорують вибори губернатора через відсутність дороги
За словами мешканки села, «дорогою ніхто не займається вже 20 років, нею їздити неможливо»
фото з відкритих джерел

Челябінська область – один із російських регіонів, де 8 вересня відбудуться вибори губернаторів

Жителі невеликого села в національному парку на Південному Уралі РФ майже за 1,7 тис. км від російської столиці, відрізані від обласного центру через жахливу якість дороги, усім селом відмовилися брати участь у виборах губернатора Челябінської області, призначених на 8 вересня. Про це повідомляє The Moscow Times. 

Про своє рішення мешканці села Тюлюк оголосили у відеозверненні, а також опублікованому тексті.

«Ми писали і президенту, і вам [чинному губернатору], але отримували лише відписки, – сказав один із мешканців села, який брав участь у записі відеозвернення. – Тому, коли ви ігноруєте нас, не чуєте наш крик душі, ми вирішили так – на вибори ми селом не підемо!»

За словами іншої мешканки села, «дорогою ніхто не займається вже 20 років, нею їздити неможливо».

Челябінська область – один із російських регіонів, де 8 вересня відбудуться вибори губернаторів. Головний кандидат – чинний голова регіону від пропрезидентської партії «Єдина Росія» Олексій Текслер. 

Після початку російського вторгнення в Україну Текслер заявляв про те, що Росія в Україні «бореться з фашизмом, що піднімає голову». Навесні 2022 року він був внесений до списку санкцій Великобританії, США, Канади та інших країн за підтримку вторгнення.

Нагадаємо, російські компанії з початку літа 2024 переживають обвальне падіння прибутків. За підсумками червня 2024 року фінансовий результат (прибутки мінус збитки) економіки загалом скоротився в чотири рази на річному вираженні – до 860 млрд руб. Порівняно з червнем минулого року (3,27 трлн руб) компанії втратили більш ніж 2,4 трлн руб прибутків, або майже $27 млрд. 

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Теги: росія вибори дороги партії

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