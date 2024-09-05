Франція обрала нового прем'єр-міністра: що про нього відомо

Президент Франції попросив нового прем'єра «сформувати об'єднаний уряд, який служитиме країні та французькому народу»

Новим прем’єр-міністром Франції став Мішель Барньє від правоцентристської партії Les Républicains після того, як попередній очільник французького уряду Габріель Атталь подав у відставку. Про це повідомляють Le Figaro та BFMTV.

73-річний Барньє став найстаршим прем’єр-міністром сучасної Франції. Його призначили через 60 днів після результатів парламентських виборів і через 51 день після відставки попереднього прем’єра Габріеля Атталя.

Le Monde пише, що Емманюель Макрон переконався, що Барньє відповідає умовам стабільності та максимально широкого консенсусу, і попросив його «сформувати уряд єдності, який служитиме країні».

Однак інші французькі ЗМІ зауважують, що головним викликом для нового прем’єра буде зібрати команду, здатну знаходити компроміси та формувати коаліції.

Барньє двічі був єврокомісаром фото: : SCANPIX / ZUMA

За час своєї політичної кар’єри він був депутатом, очолював міністерства та партії, а саме:

З 1978 по 1993 – обирався депутатом в Палату депутатів парламенту Франції;

З 1993 по 1995 – міністр охорони навколишнього середовища Франції в кабінеті Едуара Балладюра;

З 1995 по 1997 – державний секретар з європейських справ в кабінеті Ален Жюппе;

З 1999 по 2004 – європейський комісар з регіональної політики;

З 2004 по 2005 – міністр закордонних справ Франції в кабінеті Жан-П'єр Раффарен;

З 2006 – віце-голова Європейської народної партії (EPP);

З 2007 по 2009 – міністр сільського господарства Франції;

З 2010 по 2014 – єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі.

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Франції, лівий «Народний фронт» отримав 182 мандати у 577-місцевому законодавчому органі, блок пропрезидентських сил «Разом» – 168, а ультраправе «Національне об'єднання» Марін Ле Пен та її союзників – 143.

У результаті склалася незвичайна для Франції ситуація, коли в парламенті більшості не мають ні ліві, ні праві, ні прихильники Макрона, які зазвичай позиціонують себе як центристи.

Як повідомлялося, 16 липня, президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку прем'єр-міністра Габріеля Аттала і всього уряду Але вони продовжать керувати поточними справами до призначення нового уряду.

Згодом Макрон оголосив про намір не призначати новий уряд країни до середини серпня, коли завершаться літні Олімпійські ігри 2024 у Парижі.