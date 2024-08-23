Для Камали Гарріс розпочався найважчий етап: підсумки з'їзду Демократичної партії США

Кандилатка в президенти від Демократичної партії США Камала Гарріс і президеньт США Джо Байден. 19 серпня 2024 року

Лише чотири тижні тому 81-річний президент Джо Байден, який вважався основним кандидатом від Демократичної партії, оголосив про свій вихід з перегонів

Затвердження кандидатури Камали Гарріс на посаду президента від Демократичної партії стало кульмінацією неймовірного місяця для 59-річної політикині. Після того як Джо Байден вирішив не брати участі у виборах, вона швидко змогла зібрати сотні мільйонів доларів на свою виборчу кампанію та залучити тисячі прихильників. За опитуваннями Гарріс вдалося навіть трохи випередити республіканця Дональда Трампа. Але які шанси, що успішний старт Камали Гарріс продовжиться новими перемогами? Попереду у неї дебати зі Трампом, гострі питаннями від ЗМІ та виснажлива президентська гонка? На ці питання намагається дати відповіді Тодд Прінс.

Віцепрезидентка Камала Гарріс, радісно усміхаючись і тримаючись за руку свого чоловіка Дугласа Емхоффа, помахала тисячам прихильників у чиказькому United Center під дощем із червоних, білих та синіх повітряних кульок увечері 22 серпня 2024 року.

59-річна політикиня щойно виголосила найважливішу промову у своєму житті, прийнявши номінацію на посаду президента США від Демократичної партії. Вона звернулася до присутніх у залі та мільйонів американців по всій країні, запевнивши їх у своїй «готовності до викликів».

Ця промова стала кульмінацією бурхливого місяця як для Гарріс, так і для США. Лише чотири тижні тому 81-річний президент Джо Байден, який вважався основним кандидатом від Демократичної партії, оголосив про свій вихід з перегонів під тиском партійного керівництва, яке побоювалося, що він не зможе перемогти республіканця Дональда Трампа.

Гарріс швидко стала основним претендентом на його заміну і не зупинялася, здобувши номінацію, залучивши сотні мільйонів доларів донорських коштів та випередивши Трампа в деяких опитуваннях. Її кампанія набирає імпульсу, який демократи не бачили з часів президентської кампанії Барака Обами у 2008 році.

Проте партійні експерти, соціологи та аналітики попереджають, що розслаблятися Гарріс ще рано, адже до виборів залишилося 75 днів. На її шляху до перемоги можуть з'явитися потенційні перешкоди, як-от зростання інфляції чи міжнародні конфлікти, на які вона не може вплинути, а також виклики, що вимагають від неї здатності переконливо представити свою кандидатуру.

«Перегони все ще залишаються дуже напруженими, і попереду ще багато небезпек для кампанії Гарріс», – зазначила Ребекка Гілл, професорка політології з Університету Невади в Лас-Вегасі в інтерв’ю Радіо Свобода, додавши, що результати виборів, ймовірно, вирішаться у кількох штатах, що вагаються, з різницею у 100 000 голосів.

Події останніх тижнів, зокрема замах на життя Трампа під час його промови 13 липня в Пенсильванії та неочікуваний вихід Байдена з перегонів через вісім днів після цього, демонструють непередбачуваність майбутнього виборчого процесу, вважає Гілл.

Після періоду піднесення, наступним випробуванням для Гарріс стане те, чи зможе вона вдало відповідати на критичні запитання ЗМІ щодо свого досвіду і планів. Відтоді як Гарріс стала кандидатом від Демократичної партії, вона уникає медіа, не проводячи пресконференцій та не даючи великих інтерв’ю, що активно підкреслюється республіканцями.

Можливо, Гарріс вирішила почекати, поки не буде повністю готовою і впевненою у своїх силах. Її початковий період на посаді віцепрезидентки був непростим, коли вона не змогла блискуче провести телевізійне інтерв'ю у 2021 році. Однак, Гілл зазначає, що за останні три роки вона суттєво виросла як політик, багато в чому завдяки своїй команді.

«Вона зібрала команду, яка дійсно допомогла їй зростати», – сказала Гілл.

10 вересня Гарріс та Трамп вперше зустрінуться в телевізійних дебатах, що можуть стати вирішальним моментом у виборчій кампанії, як це було з дебатами між Трампом і Байденом 27 червня, після яких стало очевидно, що Байдену складно змагатися через занепокоєння щодо його здоров'я.

Це викликало заклики до Байдена з боку високопосадовців Демократичної партії піти з посади.

Загалом, як вважає Гілл, Гарріс перебуває у вигідному становищі. Вона пропонує позитивне бачення майбутнього, що приваблює націю, яка втомилася від політичної боротьби, і ефективно відповідає на випади Трампа. Її кампанія також успадкувала широку мережу підтримки Байдена, включаючи польові офіси по всій країні.

Експерти також відзначають, що Гарріс демонструє більшу дисциплінованість, у той час як Трамп останнім часом часто відходить від суті і не завжди відповідає на важливі питання.

Кандидатка від Демократичної партії повільно розкриває свою політичну програму перед країною. Минулого тижня вона лише натякнула на деякі економічні ініціативи, закликаючи до спрощення бюрократичних процедур для прискорення будівництва житла та обмеження зростання цін на продукти харчування. Трамп і республіканські критики вже порівняли ці пропозиції з економічними методами радянських часів.

If you think things are expensive now, they will get 100 times WORSE if Kamala gets four years as President. Under her plan, Kamala will implement SOVIET Style Price Controls. She will abolish private health care, and make California's ridiculous tax policies the law of the land,… pic.twitter.com/DPNV146vfO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2024

Гілл вважає, що для Гарріс буде розумним поки що не заглиблюватися в деталі політики, оскільки це не обов’язково допоможе їй здобути підтримку виборців, які вагаються.

Марк Петерсон, професор публічної політики в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, розповів Радіо Свобода, що тон кампанії, який задає тандем Гарріс-Волц, справляє враження на громадськість.

«Я думаю, що їй потрібно продовжувати створювати цю атмосферу оптимізму, радості, можливості відчути, що вона доторкається до перспективи нового покоління», – зазначив він.

Цього року американці прагнуть нових облич у політиці, навіть незважаючи на те, що Байден і Трамп з легкістю перемогли у своїх первинних перегонах. У 2020 році їхня кампанія закінчилася штурмом будівлі Капітолію прихильниками Трампа, які намагалися зупинити підтвердження перемоги Байдена.

78-річний Трамп був кандидатом від Республіканської партії на трьох останніх президентських виборах. Байден, який балотувався від Демократичної партії у 1988 і 2008 роках, був віце-президентом з 2009 по 2017 рік за часів Обами, а потім здобув перемогу на президентських виборах чотири роки тому.

Ентузіазм навколо Гарріс частково пояснюється тим, що вона є відносно новою і молодою фігурою, вважає Петерсон.

Серед членів партії та громадськості є явне бажання «об'єднатися навколо когось, хто не є старим і не схожий на Трампа – хтось із відчуттям майбутнього», – сказав Петерсон.

Гілл погодилася з цим, зазначивши, що Трамп більше не є носієм змін і вже не є загадкою. За її словами, цей титул перейшов до Гарріс.

«Зараз у перегонах залишився лише один старий чувак», – сказала Гілл, маючи на увазі Трампа.

Кампанія Гарріс залучає виборців, які не зацікавлені голосувати за Байдена чи Трампа, особливо молодих жінок, що додає їй енергії, стверджують експерти.

Незалежні опитування, проведені перед Національним з'їздом Демократичної партії 19-22 серпня, показали, що Гарріс випереджає Трампа у гіпотетичному загальнонаціональному голосуванні. В одному з опитувань виборці навіть висловили більше довіри до Гарріс у питаннях економіки, що є основною темою для Трампа.

Цей розворот є несподіваним, особливо після імпульсу, який Трамп отримав після замаху на його життя 13 липня. Зображення Трампа, закривавленого і зухвалого, коли він піднімав кулак, поки співробітники Секретної служби виводили його зі сцени під час передвиборчої кампанії, були в центрі національних новин і допомогли йому набрати популярність у опитуваннях проти Байдена.

Однак, на думку експертів, Трамп втратив цей імпульс, відновивши особисті нападки на опонента замість того, щоб зосередитися на ключових питаннях, в яких він мав перевагу.

Американців найбільше турбують інфляція, зокрема ціни на продукти харчування та житло, а також нелегальна імміграція, які різко зросли за часів Байдена. Гарріс, як віцепрезидент, повинна відповідати за ці рекорди.

Деякі з табору Трампа вважають, що республіканський кандидат може відновити ініціативу, коли ЗМІ почнуть ретельно стежити за Гарріс.

У записці для кампанії Трампа від 23 липня республіканський соціолог Тоні Фабріціо зазначив, що очікує, що Гарріс отримає тимчасовий підйом в опитуваннях через позитивне висвітлення в ЗМІ. Однак він вважає, що цей ефект може зникнути, коли кампанія перейде в активну фазу у вересні.

Тодд Прінс, Радіо Свобода