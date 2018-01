Трамп прокоментував протести в Ірані

Президент США вважає, що влада Ірану піддає власне населення економічним проблемам

Президент США Дональд Трамп заявив, що протести в Ірані відбуваються тому що керівництво країни спонсорує тероризм.

Про це він написав у Twitter.

«Масові протести в Ірані. Люди нарешті зрозуміли, як їх гроші і їх достаток крадуть і витрачають на тероризм. Схоже, що більше вони цього терпіти не будуть», - написав Трамп.

Також президент США вважає, що влада країни піддає власне населення економічним проблемам.

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations!