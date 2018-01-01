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    Трамп прокоментував протести в Ірані

    Президент США вважає, що влада Ірану піддає власне населення економічним проблемам
    Президент США Дональд Трамп заявив, що протести в Ірані відбуваються тому що керівництво країни спонсорує тероризм. Про це він написав у Twitter. «Масові протести в Ірані. Люди нарешті зрозуміли, як їх гроші і їх достаток крадуть і витрачають на тероризм. Схоже, що більше вони цього терпіти не будуть», - написав Трамп. Також
    • Сьогодні, 09:04
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    Протести в Ірані
    Протести в Ірані

    Президент США вважає, що влада Ірану піддає власне населення економічним проблемам

    Президент США Дональд Трамп заявив, що протести в Ірані відбуваються тому що керівництво країни спонсорує тероризм.

    Про це він написав у Twitter.

    «Масові протести в Ірані. Люди нарешті зрозуміли, як їх гроші і їх достаток крадуть і витрачають на тероризм. Схоже, що більше вони цього терпіти не будуть», - написав Трамп.

    Також президент США вважає, що влада країни піддає власне населення економічним проблемам.

     

    Нагадаємо, 28 грудня сотні людей вийшли на вулиці в Мешхеді, протестуючи проти високих цін. Люди скандували антиурядові гасла. 29 грудня проурядове ополчення розігнало антиурядових демонстрантів у місті Керманшах, що на заході країни, коли протести поширилися в Тегерані та інших містах.

    30 грудня протести продовжилися, вони супроводжувалися заворушеннями. В цей же день, за даними державного телебачення, у близько 1200 містах пройшли провладні мітинги.

    Протягом трьох днів акцій десятки людей заарештували.

     

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