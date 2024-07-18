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В Італії знайдено мертвою українку біля підніжжя скелі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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В Італії знайдено мертвою українку біля підніжжя скелі
Незважаючи на кілька прохань про допомогу, підозрюваний не вжив заходів щодо порятунку жінки
фото: Italy 24

41-річного співмешканця-росіянина жінки заарештовано за звинуваченням у жорстокому поводженні 

В Італії знайдено мертвою 33-річну українку Марту-Марію Огризко біля підніжжя скелі. Її 41-річний співмешканець-росіянин був заарештований за звинуваченням у жорстокому поводженні з нею. На тілі жінки виявлено травми, отримані внаслідок падіння, а також від побоїв. Про це повідомляє з посиланням RaiNews 24.

Як зазначається, українка впала зі скелі  заввишки близько двох метрів і, не маючи змоги рухатися, вона звернулася по допомогу до свого співмешканця-росіянина, надсилаючи йому повідомлення через Whatsapp і дзвонячи йому телефоном, але він проігнорував прохання жінки про допомогу, яку після цілої ночі, проведеної в кущах, було знайдено мертвою наступного ранку.

Згідно з даними перевірки мобільного телефону, яким користувався 41-річний чоловік, жінка відправила своєму партнеру серію дзвінків і повідомлень у другій половині дня в суботу, 13 липня, це були відчайдушні заклики про допомогу від жінки, яка впала на ізольовану дорогу недалеко від того місця, де вони жили разом. Незважаючи на кілька прохань про допомогу, підозрюваний не вжив заходів щодо порятунку жінки.

Згідно з відновленими даними, під час їхніх стосунків 41-річний чоловік неодноразово нападав на Марту-Марію і погрожував їй, навіть використовуючи таку зброю, як ніж.

Одного разу він спалив її одяг і навмисно кинув її в запалений вогонь, спричинивши опіки другого ступеня її сідниць, рук і живота. Ба більше, він не дозволяв їй часто зустрічатися і бачитися з членами своєї сім'ї, яких він ненавидів, тому що вони були українцями.

В одному випадку, за словами сестри загиблої жінки, він образив їх, назвавши «лайняними українцями, які повинні померти». У кількох випадках жінці довелося звернутися по допомогу до відділення невідкладної допомоги лікарні Лакко Амено.

Нагадаємо, у вбивстві дев'ятирічної української дівчинки Валерії, тіло якої було знайдене в лісі поблизу міста Дебельн у Німеччині, підозрюють двох чоловіків – уродженців України та Молдови.

Теги: українка Італія вбивство

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