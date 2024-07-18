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Чи хочуть фіни допомагати Україні воювати: дані опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Чи хочуть фіни допомагати Україні воювати: дані опитування
Прихильники партії «Національна коаліція» найбільше підтримують відправку військ до України
фото із відкритих джерел

Кожен третій чоловік у Фінляндії позитивно ставиться до відправлення військ до України

Приблизно кожен четвертий фін вважає, що Фінляндії та іншим західним країнам слід направити своїх військовослужбовців в Україну, щоб підтримати цю країну у війні з Росією. Це видно з опитування, проведеного медіагрупою Uutissuomalainen у червні, в якому взяла участь тисяча мешканців Фінляндії. Про це сьогодні, 18 липня, повідомляє телерадіомовна корпорація Yle.

Згідно з поточним виміром громадської думки, близько чверті фінів підтримують відправку військ в Україну, тоді як близько 40% виступають проти. Третина опитаних важко з відповіддю.

Кожен третій чоловік у Фінляндії позитивно ставиться до відправлення військ, а шоста частина жінок підтримує цю ідею.

У розрізі вікових груп ця ідея найбільш приваблива для людей у ​​віці 30-59 років, а найбільше проти неї виступають ті, хто старші 60 років. Прихильники партії «Національна коаліція», яка нині править у Фінляндії, найбільше підтримують відправку військ, а найбільшу опозицію цій ідеї надають у лавах соціал-демократів і прихильників центру.

Нагадаємо, фінський парламент 1 липня одноголосно схвалив Угоду про співпрацю в галузі оборони (DCA) між Фінляндією та США. Відповідно до угоди північноєвропейська країна відкриє 15 своїх військових баз для потенційного використання силами США, а також дозволить їм розміщувати у Фінляндії американських військовослужбовців, озброєння, боєприпаси та військове обладнання. 

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Теги: коаліція Канада Фінляндія партії боєприпаси чоловік озброєння парламент

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