Чи хочуть фіни допомагати Україні воювати: дані опитування

Кожен третій чоловік у Фінляндії позитивно ставиться до відправлення військ до України

Приблизно кожен четвертий фін вважає, що Фінляндії та іншим західним країнам слід направити своїх військовослужбовців в Україну, щоб підтримати цю країну у війні з Росією. Це видно з опитування, проведеного медіагрупою Uutissuomalainen у червні, в якому взяла участь тисяча мешканців Фінляндії. Про це сьогодні, 18 липня, повідомляє телерадіомовна корпорація Yle.

Згідно з поточним виміром громадської думки, близько чверті фінів підтримують відправку військ в Україну, тоді як близько 40% виступають проти. Третина опитаних важко з відповіддю.

Кожен третій чоловік у Фінляндії позитивно ставиться до відправлення військ, а шоста частина жінок підтримує цю ідею.

У розрізі вікових груп ця ідея найбільш приваблива для людей у ​​віці 30-59 років, а найбільше проти неї виступають ті, хто старші 60 років. Прихильники партії «Національна коаліція», яка нині править у Фінляндії, найбільше підтримують відправку військ, а найбільшу опозицію цій ідеї надають у лавах соціал-демократів і прихильників центру.

Нагадаємо, фінський парламент 1 липня одноголосно схвалив Угоду про співпрацю в галузі оборони (DCA) між Фінляндією та США. Відповідно до угоди північноєвропейська країна відкриє 15 своїх військових баз для потенційного використання силами США, а також дозволить їм розміщувати у Фінляндії американських військовослужбовців, озброєння, боєприпаси та військове обладнання.