Трамп звинуватив демократів у намірі вкрасти перемогу на виборах



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Дональд Трамп звинуватив демократів у намірі вкрасти перемогу на виборах

Трамп упевнений, що подані поштою бюлетені не можна буде вчасно підрахувати

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що представники Демократичної партії намагаються вкрасти перемогу на президентських виборах 3 листопада.

Він упевнений, що подані поштою бюлетені не можна буде вчасно підрахувати.

Про це Трамп завив під час з'їзду Республіканської партії, трансляцію якого вів телеканал CBS.

Трамп переконаний, що пандемія коронавірусу і зумовлені нею санітарно-епідеміологічні обмеження не можуть бути перешкодою очного голосуванню,

«Вони (демократи, - ред) займаються тим, що використовують Covid-19, щоб вкрасти вибори. Вони використовують Covid-19, щоб шахрайським чином позбавити американський народ справедливих і вільних виборів», - сказав він.

Нагадаємо, республіканці обрали Трампа кандидатом в президенти США.