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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Кремль готує фундамент для ще однієї хвилі мобілізації

glavcom.ua
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В РФ планується мобілізація
фото з відкритих джерел

«Виплати мобілізованим в РФ будуть значно меншими за виплати контрактникам»

25 березня, як умовна точка біфуркації для воєнних дій росіян

25 березня 2025 року вступають в силу нові правила бронювання військовозобовʼязаних в РФ. Від мобілізації на 100% застраховані лише працівники ВПК та силовики. Важливо, звернути увагу саме на силовиків: опора режиму має захищати режим і її купують не стільки підняттям зарплат, скільки тим, що вони не йтимуть воювати.

Всі інші, так чи інакше попадають під мобілізацію (навіть держоргани, хоча на центральному рівні бронь втрачає всього 5%, а на нижньому регіональному рівні 30% працівників). Власне цей крок – ознака того, що влада в центрі відчуває остаточне вичерпування тих, кого умовно можна назвати добровольцями-контрактниками.

Остання спроба витягнути відносно великі маси людей через списання банківських боргів до 90 тис доларів (вступила в дію тільки для нових контрактників з 01.12.24) явно не буде аж надто масовою. Я вважаю, що розрахунок іде про максимум 100-200 тисяч нових контрактників, що співмірно із планом по набору рекрутів на 2.5-5 місяців. Це коштуватиме російському бюджету 1-2 трлн рублів.

Іншими словами, російська влада готує фундамент для можливості провести ще одну хвилю мобілізації. При цьому, виплати мобілізованим будуть значно меншими за виплати контрактникам. Вони не будуть нульовими, влада щось дасть, але це явно будуть не нинішні 20 тис доларів.

Чи буде проведена ця мобілізація наприкінці весни (російські центри не готові переварити одночасно і призовників і контрактників) поки неможливо відповісти. Та й усе залежатиме від переговорного процесу.

Поки ми можемо констатувати лише дві важливі речі:

  • якщо до травня ми не вийдемо на заморозку конфлікту, вірогідність його затягування ще на місяці (рік) різко зростає;
  • росіяни зараз готуються до обох сценаріїв (заморозка і не заморозка) і тому вже зараз починають планово готуватися до продовження війни.

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Джерело
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Теги: росія мобілізація влада

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Вадим Денисенко

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