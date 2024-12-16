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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Росія здійснила близько 150 атак на території країн НАТО

glavcom.ua
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Марк Рютте звинуватив РФ в атаках на країни НАТО
фото з відкритих джерел

Очільник НАТО звинуватив Росію у прямих атаках на країни Альянсу. 

Виступаючи перед експертами з безпеки в Брюсселі, Рютте підкреслив, що необхідно змінити підхід і перейти до «військового мислення», щоб бути готовими як до можливих атак, включаючи, наприклад, застосування дронів у Європі, так і до повномасштабної війни з Росією.

Згідно зі звітом, з початку війни в Україні Росія здійснила близько 150 атак на території країн НАТО. Серед них – кібератаки на залізниці, лікарні, системи GPS в авіації та об'єкти водопостачання. Також відомо про зломи, саботаж та загрози для військових об'єктів та підводної інфраструктури. Наприклад, у 2024 році великі лікарні в Румунії та аптеки в США виявилися паралізованими через хакерські атаки, а в Європі фіксувалися масові збої GPS-сигналів. Росія також підозрюється у саботажі підводних кабелів у Балтійському морі, що вплинуло на зв'язок та передачу даних.

Крім кібератак, у звіті згадуються випадки фізичного насильства та замаху. Наприклад, в Італії було відвернено змову, яка передбачає вбивство міністра оборони, а в Німеччині та США виявлено плани нападів на керівників компаній, пов'язаних з оборонною промисловістю. А ще були спроби фізичного усунення військових, політиків, вчених, дипломатів. Також Москва звинувачується у використанні міграційної кризи для дестабілізації кордонів країн ЄС.

Окремо у виступі Рютте наголосив на ролі російської пропаганди та втручання у вибори. У висновках Генсек закликав НАТО «прокинутись» і готуватися до повномасштабної війни. Тож як і коли б не завершилась російсько-українська війна, маємо памʼятати – це буде лише чергова пауза. На нас та країни Вільного Світу чекають післявоєнні виклики.

Першочергове завдання - мілітаризація суспільства, будівництво тотальної лінії оборони, розвиток ВПК (включаючи ракетні програми та розвиток роботизованих систем), побудова розгалуженої системи територіальної оборони й звісно вільне володіння зброєю для всіх громадян України. Бо сучасні кордони вільного світу будуть там де спільно стоятимуть армія НАТО, ЗСУ та наші союзники

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Теги: армія Марк Рютте вбивство війна вибори росія НАТО

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Віктор Таран

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