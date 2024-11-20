Глава Центробанку РФ зізналась, що економіка країни вичерпала всі ресурси

Рівень безробіття в Росії опустився до історичного мінімуму

Глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що майже всі наявні ресурси в російській економіці вже використовуються. Про це повідомляє The Moscow Times.

За словами Набіулліної, Росія вперше опинилася в такій ситуації: рівень безробіття знизився до історичного мінімуму – 2,4%, і дефіцит робочої сили продовжує зростати. Згідно з опитуваннями ЦБ, 73% підприємств відчувають кадровий голод, а за даними Росстату, рівень завантаження потужностей заводів перевищив 80%, що також є історичним рекордом.

«Ніколи не було так низьким рівень безробіття. І мало які країни можуть похвалитися таким показником», – зазначила Набіулліна. – «Коли економіка досягає меж своїх виробничих можливостей, але при цьому попит продовжує зростати, виникає стагфляція».

Для уникнення цього ризику Центробанк підвищує ключову ставку, пояснила вона.

За даними Росстату, російська економіка продовжує зростати, хоча темпи росту сповільнюються через подорожчання кредитів, втрату західних ринків для сировинних галузей і досягнення меж потужностей у заводах ВПК. У третьому кварталі, за офіційними даними, ВВП РФ зріс на 3,1%, після зростання на 4,1% у другому кварталі та на 5,4% – у першому.

Наступного року, за прогнозом ЦБ, економіка може опинитися на межі стагнації: ВВП збільшиться лише на 0,5-1%, а темпи зростання інвестицій і приватного споживання можуть обнулитися. МВФ прогнозує уповільнення російської економіки втричі - з 3,9% зростання цього року до 1,3% - наступного.

За оцінками МВФ, наступного року ВВП Росії зростатиме на третину повільніше, ніж у розвинених країнах (1,8%), і втричі повільніше, ніж у тих, що розвиваються (4,2%). Від Китаю, якому фонд прогнозує зростання на 4,5%, російська економіка відстане в 3,5 раза, а від Індії (6,5%) - у п'ять разів. При цьому до 2029 року темпи зростання ВВП Росії сповільняться ще більше - до 1,2% на рік, очікує фонд.

До слова, офіційний курс долара Центрального банку Росії перевищив 100 рублів. Це сталося вперше з жовтня 2023 року. Про це повідомляє The Moscow Times.

Як повідомлялося, Центральний банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку відразу на два відсоткові пункти – до рекордних 21% річних. Це третє підвищення ключової ставки поспіль, вона зросла відразу на 200 базисних пунктів. Востаннє ставка була на такому високому рівні 2003 року. Тоді вона планомірно знижувалася з 1998 року, коли її значення сягало 150 відсотків.

Як відомо, висока ключова ставка та інші заходи, а також обіцянки найрішучіших дій, які допоможуть зупинити інфляцію, поки не допомагають Центробанку Росії.

До слова, новина про оновлення Путіним ядерної доктрини Росії сколихнула світові ринки. За даними агентства Bloomberg, основні індекси відреагували падінням.