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Виїзд артистів за кордон: Мінкульт назвав умову

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Виїзд артистів за кордон: Мінкульт назвав умову
фото: radiosvoboda.org

Виїхати зможуть лише ті митці, які мають військово-облікові документи

Міністерство культури та інформаційної політики офіційно підтвердило посилення правил виїзду за кордон для чоловіків-артистів. Про це йдеться в заяві відомства.

«МКІП може надавати митцям, творцям, художникам, артистам, музикантам й журналістам листи сприяння щодо перетину кордону, якщо вони належать до сфери культури та інформації і мають за мету виїзду захист і популяризацію інтересів України на міжнародній арені, з обов’язковим поверненням у країну», – зазначили в Мінкульті.

Як ідеться у заяві, відомство може сприяти у виїзді за кордон лише тим митцям, які мають на руках військово-облікові документи.

«Для запобігання випадкам зі зловживанням, таких, наприклад, як з Андрієм Щегелем і режисером Тарасом Голубковим, Мінкультури разом з правоохоронними органами було змушене ініціювати посилення вимог для виїзду за кордон чоловіків призовного віку», – зауважили в міністерстві.

Підкреслюється, що такі документи мають бути в кожного чоловіка призовного віку, а їх відсутність є порушенням законодавства.

Нагадаємо, що скандал навколо виїзду артистів за кордон розгорівся після того, як стендапер Андрій Щегель, скориставшись дозволом від Мінкульту, чкурнув у Туреччину, а згодов вихвалявся і інтерв’ю, що отримати дозвіл і втекти – це дуже легко. Після цього у міністерстві прийняли рішення ввести жорсткіший порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд для чоловіків призовного віку.

До слова, гурт Tvorchi поскаржився, що не може отримати дозвіл від Мінкульту на тимчасовий виїзд за кордон для участі у благодійному заході у Нейробі. 

Теги: Мінкульт документи кордон артист

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