Тропічний шторм «Баррі» у США переріс в ураган



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Ураган «Баррі» затоплює Луїзіану

«Баррі» набув чинності урагану, рухаючись до узбережжя Луїзіани

Тропічний шторм «Баррі», який сформувався цього тижня в Мексиканській затоці, посилився до урагану першої категорії.

Про це повідомляє Національний центр попередження про урагани США в суботу, 13 липня.

«Баррі» набув чинності урагану, рухаючись до узбережжя Луїзіани», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що швидкість вітрів досягла 75 миль в годину (понад 120 км/год). За шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона цей показник відповідає урагану 1-ої (з п'яти) категорії. Це означає, що стихія може завдати шкоди морській інфраструктурі, суднам на стоянці, деревам і легким будівлям.

Синоптики попереджають про небезпечний штормовий приплив, потужні зливи і поривчастий вітер.

Також американські ЗМІ повідомляють, що в штаті Луїзіана понад 70 тисяч людей залишилися без електропостачання через наближення Баррі. А з міжнародного аеропорту імені Луї Армстронга в Новому Орлеані 13 липня були скасовані всі ранкові рейси.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації в Луїзіані через наближення урагану Баррі.

Декілька днів тому Національний центр попередження ураганів США повідомив про формування нового тропічного шторму в Мексиканській затоці, який загрожує перетворитися на руйнівний ураган впродовж наступних кількох днів.

Джерело: Кореспондент.net