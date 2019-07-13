Тропічний шторм «Баррі» у США переріс в ураган
Ураган «Баррі» затоплює Луїзіану
«Баррі» набув чинності урагану, рухаючись до узбережжя Луїзіани
Тропічний шторм «Баррі», який сформувався цього тижня в Мексиканській затоці, посилився до урагану першої категорії.
Про це повідомляє Національний центр попередження про урагани США в суботу, 13 липня.
«Баррі» набув чинності урагану, рухаючись до узбережжя Луїзіани», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що швидкість вітрів досягла 75 миль в годину (понад 120 км/год). За шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона цей показник відповідає урагану 1-ої (з п'яти) категорії. Це означає, що стихія може завдати шкоди морській інфраструктурі, суднам на стоянці, деревам і легким будівлям.
Синоптики попереджають про небезпечний штормовий приплив, потужні зливи і поривчастий вітер.
Також американські ЗМІ повідомляють, що в штаті Луїзіана понад 70 тисяч людей залишилися без електропостачання через наближення Баррі. А з міжнародного аеропорту імені Луї Армстронга в Новому Орлеані 13 липня були скасовані всі ранкові рейси.
Раніше президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації в Луїзіані через наближення урагану Баррі.
Декілька днів тому Національний центр попередження ураганів США повідомив про формування нового тропічного шторму в Мексиканській затоці, який загрожує перетворитися на руйнівний ураган впродовж наступних кількох днів.
Джерело: Кореспондент.net