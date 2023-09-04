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Китай активно вливає гроші у економіку однієї країни, і це не Росія

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай активно вливає гроші у економіку однієї країни, і це не Росія
Тільки за останній період Узбекистан отримав від Росії близько $5 млрд
фото з відкритих джерел

Китай зайняв перше місце за обсягом інвестицій в економіку Узбекистану

За підсумками шести місяців 2023 року Китай посів перше місце за обсягами інвестицій в економіку Узбекистану. Про це пише національне Агентство зі статистики.

Згідно з опублікованими даними, частка КНР серед усіх іноземних вкладень становить 20,5%. Загальна сума іноземних інвестицій та кредитів, спрямованих в основний капітал в Узбекистані в січні-червні, склала 59 трлн сум (близько $5 млрд), або 42,4% від усіх інвестицій в економіку країни, обсяг яких досяг 139,1 трлн. $ 11,6 млрд).

Таким чином, у першому півріччі Китай надав Узбекистану у вигляді інвестицій та кредитів 12,1 трлн сум або понад $1 млрд.

Нагадаємо, мігранти із  Узбекистану і Киргизстану все частіше обирають інші країни для заробітків. Погіршення економічної ситуації та подальше ослаблення рубля можуть зробити російський ринок менш привабливим для будівельників-мігрантів та й взагалі залишити ринок без дешевої робочої сили. Наслідки можуть з'явитися вже через два-три місяці. Про це попереджає голова російського об'єднання будівельників Антон Глушков.

За останні два роки основні постачальники трудових ресурсів для російського будівництва – Таджикистан, Узбекистан і Киргизстан – стали орієнтуватися на інші ринки, включаючи Близький Схід, де також спостерігається попит на такі кадри. Якщо зарплати мігрантів-будівельників на російських об'єктах не зростатимуть, вони поїдуть в інші країни, впевнені експерти.

До слова, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв переобрався на третій термін, заздалегідь внісши поправки до конституції, що обнулили попередні два. Його перша каденція розпочалася у 2016 році, друга – у 2021. Раніше на Мірзійоєва покладалися великі надії – перетворення репресивної автократії на більш відкриту сучасну державу. Економічний стан Узбекистану справді трохи одужав, але очікуваних демократичних змін так і не відбулося.

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Теги: вибух Китай мігранти ринок Киргизстан Таджикистан Узбекистан президент відео

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