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Росія відправила на бойове чергування ядерну «диво-ракету» Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія відправила на бойове чергування ядерну «диво-ракету» Путіна
Нова ядерно-енергетична установка "Сармат"
стоп-кадр з відео-презентації Путіна

 Росія заявляє, що стратегічний комплекс «Сармат» уже запрацював

Російська армія буде використовувати проти України нову міжконтинентальну балістичну ракету «Сармат», здатну виконувати широкий спектр ядерних та гіперзвукових боєприпасів.

«Поставлено на бойове чергування стратегічний комплекс «Сармат», – заявив голова «Роскосмосу» Юрій Борисов під час російського марафону «Поділися своїм знанням».

Вперше комплекс шахтного базування з міжконтинентальною ракетою президент РФ Володимир Путін представив у своєму посланні до Федеральних зборів у 2018 році. Ракета була показана серед інших видів «диво-зброї», аналогів якої начебто немає в інших країнах.

Як стверджував Путін, велика дальність польоту дозволяє «Сармату» нести велику кількість ядерних боєприпасів, а також «пролітати над Північним та Південним полюсами та завдавати ударів по цілям у будь-якій точці світу». У комп'ютерному відеоролику, який демонстрував ракету, вона летіла у бік Північної Америки через Північний полюс.

Крім того, на «Сармат» передбачалося встановлювати іншу «чудо-зброю» – блоки «Авангард», які повинні маневрувати під час польоту до мети.

Перший успішний пуск міжконтинентальної балістичної ракети відбувся наприкінці квітня 2022 року з космодрому в Архангельській області. Після цього Путін обіцяв, що «Сармат» стане на бойове чергування до кінця 2022 року. Але цього не сталося. Більше того, 20 лютого 2023 року, коли президент США Джо Байден приїхав з першим візитом до Києва під час війни, Росія провела чергові випробування «Сармата», які, як писав CNN, закінчилися невдачею.

Попри це, у відеозверненні з нагоди Дня захисника Вітчизни 23 лютого Путін заявив, що на бойове чергування вже заступають перші пускові установки ракетного комплексу з новою важкою ракетою.

Виробництвом «Сарматів» займається Красноярський машинобудівний завод. Згідно із заявленими характеристиками, дальність стрілянини ракети становить 18 тис. км, стартова маса – понад 200 тонн, а маса корисного навантаження – близько десяти тонн.

Країна-агресор очікує, що «Сармат» стане заміною найпотужнішій в арсеналі Росії стратегічній ракеті шахтного базування «Воєвода» (за класифікацією НАТО - SS-18 «Сатана»), дальність якої складає 11 тис. км.

На тлі випробувань ракети представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США «не вважають цю зброю загрозою для Вашингтона або його союзників».

Нагадаємо, обіцянки озброїтися «Сарматом» почали звучати в Росії ще у 2014 році, проте з цього так нічого й не вийшло.

Як зазначили в українській розвідці, країна-агресорка рік у рік згадує цю погрозу, але далі за розмови справа не йде.

«Путін уже два роки це оголошує: «Сармат», усіх на радіоактивний попіл. Просто проаналізуйте останні два роки. Кожен рік вони закінчують тим, що «Сармат» уже майже готовий, проходить останні підготовки до постановки на бойове чергування», – зазначив Кирило Буданов.

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Теги: росія армія путін завод президент ракета

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