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Зеленський представив нового міністра оборони Умєрова (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський представив нового міністра оборони Умєрова (відео)
Зеленский чекає від Умєрова миттєвих змін у Міноборони
фото скріншот відео

Глава держави поставив перед міністром нові завдання 

Сьогодні, 7 вересня, президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова і заявив, що новий міністр має повернути довіру до міністерства та змістити пріоритет роботи на військових. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Український воїн – це ключовий пріоритет сил оборони. Якщо для блага та міцності воїна потрібні зміни в діяльності сил оборони, значить, такі зміни повинні бути миттєвими. Це стосується всього, від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію воїнів, до забезпечення наших воїнів. Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українські війська. Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів: люди – це не витратний матеріал. Їхній час та сили – це цінність держави», – заявив президент.

Раніше Умєров розповів, які перші рішення ухвалить на посаді міністра оборони.

Нагадаємо, що 6 вересня Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова.

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Теги: Рустем Умєров відео філософія президент Володимир Зеленський міністр Верховна Рада

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