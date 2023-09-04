На Тернопільщині жінка через сайт для знайомств ошукала чоловіка на 85 тис. грн

Чоловік звернувся до правоохоронних органів із заявою про шахрайство

Мешканка Чортківського району Тернопільській області, видурила 85 тисяч гривень у чоловіка із Львівщини, використовуючи сайт для знайомств. Про це повідомляє Поліція Тернопільської області.

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Чоловік звернувся до правоохоронних органів із заявою про шахрайство. Поліцейські встановили, що 19-річна жінка зареєструвалася на веб-сайті під чужим іменем та прикріпила фотографію іншої особи, а також не розповіла, що вже перебуває в шлюбі.

«На сайті знайомств жінка зареєструвалася під чужим іменем та прикріпила чуже фото. Не повідомила й про те, що вона вже заміжня. Мешканець Львівщини вподобав те, що бачив на екрані, й став спілкуватися, відтак за обіцяні зустрічі став платити гроші. Жінка була щедра на слова та обіцянки, а за це отримувала немалі кошти. Загалом – 85 тисяч гривень», – повідомили в поліції.

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За цим фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що у Києві було затримано жінку, що видавала себе за працівницю Міністерства оборони України. Зловмисниця виманила понад 150 тис. грн від родички військовополоненого.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру зловмисникам, які телефонували родичам зниклих військовослужбовців ЗСУ та за гроші пропонували «повернути їх з полону».