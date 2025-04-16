Туреччина влітку встановить рекорд? Міністр розповів, як країна заманюватиме туристів

Туреччина робить ставку на туристів з Німеччини та Британії

Є ознаки того, що цього літа Туреччина прийме рекордну кількість іноземних туристів. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Hurryett.

Країна поставила за мету до 2025 року залучити 65 млн туристів та отримати $64 млрд доходу від туризму. Минулого року Туреччину відвідало понад $62 млн туристів, а прибуток від цієї галузі склав $61,1 млрд.

Представники місцевої туристичної індустрії особливо відзначили високий попит на літній відпочинок у Туреччині на найбільших світових туристичних виставках, зокрема в Лондоні, Берліні заявивши, що очікують значного збільшення кількості туристів, особливо з Європи, а також з Азії та Америки.

Міністр культури та туризму Мехмет Ерсой заявив, що з'явилися «ознаки нових рекордів у галузі туризму». Минулого року 6,7 млн ​​гостей приїхали з країни-агресорки Росії, 6,6 млн із Німеччини та 4,4 млн із Великої Британії, а от щодо туристів з Україні інформація у публікації не наводиться.

«Туреччина стала країною з раннім бронюванням у Німеччині. Цього року ми плануємо прийняти понад 7 млн ​​гостей із Німеччини. Крім того, у 2025 році ми очікуємо 4,8 млн відвідувачів із Великої Британії», – сказав міністр.

Нагадаємо, готельєри у Туреччині не настільки оптимістичні щодо літнього сезону. Адже туристи масово відмовляються від Туреччини заради дешевших місць відпочинку, зокрема Греції та Єгипту. І деякі представники галузі побоюються провалу літнього туристичного сезону 2025 року

До слова, медичний туризм у Туреччині досяг рекордних 2 млн відвідувачів за результатами минулого року. Особливо ж популярною стала процедура з пересадки волосся на голові.