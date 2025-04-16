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Туристи з бинтами на головах принесли мільярди доларів економіці Туреччини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Туристи з бинтами на головах принесли мільярди доларів економіці Туреччини
Пересадка волосся є однією із найпопулярніших процедур для медичного туризму у Туреччині
фото із відкритих джерел

Туреччина націлена заробити $12 млрд на медичному туризмі, оскільки кількість охочих відвідати країну і зробити операції зростає 

Медичний туризм у Туреччині досяг рекордних 2 млн відвідувачів за результатами минулого року. Особливо ж популярною стала процедура з пересадки волосся на голові. Про це пише «Главком» із посиланням на  Türkiye Today.

Туреччина зарекомендувала себе як провідне місце для медичного туризму, випереджаючи світових конкурентів завдяки високоякісним медичним послугам і досвідченим лікарям.

«За офіційними даними, кількість медичних туристів, які відвідали Туреччину, сягнула 2 мільйонів у 2024 році, що значно більше за 1,4 млн у 2023 році та 1,38 млн у 2022 році. Це зростання відображає зміцнення інфраструктури охорони здоров’я Туреччини та розширення нових медичних послуг», – йдеться у статті. 

Туристи часто роблять пересадку волосся у Туреччині
Туристи часто роблять пересадку волосся у Туреччині

Минулого року Туреччина заробила приблизно $10 мільярдів від медичного туризму, а Міністерство охорони здоров’я поставило ціль у $12 млрд на цей рік. При цьому левова частка цієї суми припадає на пластичну хірургію та пересадку волосся. Таких відвідувачів у Туреччині часто називають «туристи у закривавлених пов'язках» через їх зовнішній вигляд після операційних втручань.

Турецькі лікарі стали ідеальним рішенням для іноземних пацієнтів, особливо в таких спеціальностях, як пересадка волосся, кардіохірургія, естетичні процедури та лікування зубів.

Пацієнти з Європи та Близького Сходу подорожують на великі відстані, щоб отримати лікування в Туреччині, причому конкурентоспроможна ціна порівняно з європейськими країнами є головним фактором у прийнятті ними рішень.

Медичних туристів стане ще більше

Як пише преса, «туристів у закривавлених пов'язках» та інших охочих побувати в Туреччині задля досягнень хірургічної косметології побільшає. У Туреччині знайшли спосіб, як збільшити їхню кількість.

Зараз через відносну дешевизну операцій у Туреччині існують рейси, які масово відвозять на батьківщину туристів з Європи та Азії, які пройшли через руки місцевих хірургів. Тепер, як гарантії безпеки, медичним туристам пообіцяли спеціальну страховку від ускладнень. Передбачається, що це збільшить кількість охочих лягти під турецький скальпель.

Так, згідно з проєктом постанови, підготовленим турецьким Міністерством охорони здоров'я, іноземні пацієнти, які звертаються за медичними послугами в Туреччині, тепер повинні мати як страховку на випадок ускладнень, так і медичну страховку для подорожей. У Туреччині визнали проблему, що через високий попит виникли такі критичні проблеми, як швидке зростання несанкціонованих та незареєстрованих операцій та, як наслідок, ускладнення після таких операцій. «У зв'язку з цими побоюваннями документ спрямований як на захист пацієнтів, так і на забезпечення підзвітності в секторі», – заявили в турецьких ЗМІ.

Згідно з проєктом постанови, установи охорони здоров'я та посередницькі організації, які надають послуги іноземним пацієнтам, нестимуть повну відповідальність за медичні послуги. «Крім того, ці установи повинні отримати схвалення від міжнародної компанії з надання медичних послуг USHAŞ, дочірньої компанії міністерства, та розмістити на своїх територіях офіційний логотип HealthTürkiye», – додали в турецьких ЗМІ. Також для підвищення якості обслуговування посередницькі агенції мають створити цілодобовий інформаційний центр як мінімум двома мовами.

Крім того, медичні установи та агентства, що займаються міжнародним медичним туризмом, повинні мати сайти іноземними мовами. Окрім того, турки пообіцяли жорсткі перевірки усіх медичних закладів.

Нагадаємо, не так давно у Стамбулі спалахнув великий скандал, пов'язаний з діяльністю злочинного угруповання лікарів. Учасники злочинного угруповання займалися перенаправленням новонароджених до приватних клінік замість державних медичних закладів для отримання незаконного прибутку.

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Теги: Туреччина здоров'я медицина туризм послуги

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