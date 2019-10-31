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    Терористи «Ісламської держави» оголосили ім'я нового ватажка

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    Терористи «Ісламської держави» оголосили ім'я нового ватажка

    Новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайши

    Терористичне угрупування «Ісламська держава» (ІДІЛ) підтвердила смерть свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді і назвала його наступника. Про це повідомляє видання ВВС.

    Повідомляється, що новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайши.

    Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

    27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

    Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді. 

    Військові США опублікували відео, на якому видно початок штурму будинку в Сирії, де переховувався знищений лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.

    ІДІЛ США тероризм смерть військові Ісламська держава
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