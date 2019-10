Терористи «Ісламської держави» оголосили ім'я нового ватажка

Новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайши

Терористичне угрупування «Ісламська держава» (ІДІЛ) підтвердила смерть свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді і назвала його наступника. Про це повідомляє видання ВВС.

Повідомляється, що новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайши.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді.

