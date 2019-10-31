Терористи «Ісламської держави» оголосили ім'я нового ватажка
Новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайши
Терористичне угрупування «Ісламська держава» (ІДІЛ) підтвердила смерть свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді і назвала його наступника. Про це повідомляє видання ВВС.
Повідомляється, що новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайши.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.
27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.
Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді.
"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."— U.S. Central Command (@CENTCOM) 30 октября 2019 г.
- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w
Військові США опублікували відео, на якому видно початок штурму будинку в Сирії, де переховувався знищений лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.