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    Творець гри Counter-Strike арештований за розбещення неповнолітніх

    Компанія, у якій працює Кліфф, тимчасово усунула його від роботи
    Джесса Кліффа, одного з творців гри Counter-Strike, затримали в американському місті Сіетл за підозрою в розбещенні неповнолітніх. Як зазначає місцеве видання KIRO 7, йому поки не пред'явили офіційних звинувачень, але і не відпустили під заставу. За даними видання Kotaku, 36-річного розробника підозрюють в розбещенні неповнолітнього. Поки
    • Сьогодні, 16:53
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    Джесс Кліфф
    Джесс Кліфф

    Компанія, у якій працює Кліфф, тимчасово усунула його від роботи

    Джесса Кліффа, одного з творців гри Counter-Strike, затримали в американському місті Сіетл за підозрою в розбещенні неповнолітніх.

    Як зазначає місцеве видання KIRO 7, йому поки не пред'явили офіційних звинувачень, але і не відпустили під заставу.

    За даними видання Kotaku, 36-річного розробника підозрюють в розбещенні неповнолітнього. Поки немає подробиць і заяви потерпілого; до цього Кліфф не здійснював злочинів. Поліція ніяк не коментувала арешт.

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    У 1999 році Кліфф разом з Міном Лі (Minh Le) розробив модифікацію гри Half-Life під назвою Counter-Strike. У 2003 році права на неї придбала компанія Valve, яка взяла його на роботу.

    У своїй заяві Valve зазначила, що усунула розробника від роботи на час розглядів і «вивчає справу».

    Counter-Strike є одною з найпопулярніших комп’ютерних ігор в світі. Остання частина Global Offensive знаходиться в топі Steam за кількістю одночасно граючих людей, а нещодавнього виходу оновлення в Китаї чекали мільйони гравців. Гра існує вже майже 20 років. 

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