Творець гри Counter-Strike арештований за розбещення неповнолітніх

Компанія, у якій працює Кліфф, тимчасово усунула його від роботи

Джесса Кліффа, одного з творців гри Counter-Strike, затримали в американському місті Сіетл за підозрою в розбещенні неповнолітніх. Як зазначає місцеве видання KIRO 7, йому поки не пред'явили офіційних звинувачень, але і не відпустили під заставу. За даними видання Kotaku, 36-річного розробника підозрюють в розбещенні неповнолітнього. Поки



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Джесс Кліфф

Компанія, у якій працює Кліфф, тимчасово усунула його від роботи

Джесса Кліффа, одного з творців гри Counter-Strike, затримали в американському місті Сіетл за підозрою в розбещенні неповнолітніх.

Як зазначає місцеве видання KIRO 7, йому поки не пред'явили офіційних звинувачень, але і не відпустили під заставу.

За даними видання Kotaku, 36-річного розробника підозрюють в розбещенні неповнолітнього. Поки немає подробиць і заяви потерпілого; до цього Кліфф не здійснював злочинів. Поліція ніяк не коментувала арешт.

У 1999 році Кліфф разом з Міном Лі (Minh Le) розробив модифікацію гри Half-Life під назвою Counter-Strike. У 2003 році права на неї придбала компанія Valve, яка взяла його на роботу.

У своїй заяві Valve зазначила, що усунула розробника від роботи на час розглядів і «вивчає справу».

Counter-Strike є одною з найпопулярніших комп’ютерних ігор в світі. Остання частина Global Offensive знаходиться в топі Steam за кількістю одночасно граючих людей, а нещодавнього виходу оновлення в Китаї чекали мільйони гравців. Гра існує вже майже 20 років.