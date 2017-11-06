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    У Багдаді стався теракт: загинули щонайменше вісім осіб

    Нападник-смертник мав на меті атакувати пункт поліції
    Напад терориста-смертника у Багдаді в суботу, 13 січня, забрав щонайменше вісім життів. Ще щонайменше десять осіб поранені, повідомляє агенція новин AP з посиланням на іракських чиновників. Як повідомили у поліції, теракт стався у північній частині іракської столиці на людній вулиці поблизу поліцейського пункту. Серед поранених є і правоохоронці.
    • Сьогодні, 19:38
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    Поліція Іраку
    Поліція Іраку

    Нападник-смертник мав на меті атакувати пункт поліції

    Напад терориста-смертника у Багдаді в суботу, 13 січня, забрав щонайменше вісім життів. Ще щонайменше десять осіб поранені, повідомляє агенція новин AP з посиланням на іракських чиновників.

    Як повідомили у поліції, теракт стався у північній частині іракської столиці на людній вулиці поблизу поліцейського пункту. Серед поранених є і правоохоронці. Наразі жодне екстремістське угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.

    Останнім часом, утім, кількість атак терористів у Багдаді скорочується - після звільнення всіх територій країни від «Ісламської держави». Остання брала на себе відповідальність за численні криваві напади в іракській столиці минулого року.

    Нагадаємо, у кінці листопада 2017 року двоє терористів-смертників влаштували атаку на південному сході іракської столиці Багдаді.

    Джерело: Deutsche Welle

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